Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 28/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã xem xét các nội dung về công tác cán bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Phước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, tỉnh Lâm Đồng được bố trí 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo khung quy định của Trung ương. Tháng 3/2026, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các ông: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Minh và Đinh Văn Tuấn.

Ngày 4/9/2026, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khiến UBND tỉnh khuyết một chức danh Phó Chủ tịch.

Để kiện toàn nhân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương, để HĐND tỉnh xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Bá Út.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Bá Út giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu theo quy định.

Ông Nguyễn Bá Út sinh ngày 26/12/1979, quê tỉnh Gia Lai, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông. Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, Kỹ sư điện kỹ thuật và Cao cấp lý luận chính trị.