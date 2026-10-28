Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 28-10, HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, trúng cử với kết quả 72/73 phiếu.

Ông Nguyễn Bá Út. Ảnh: LÊ SƠN

Ông Nguyễn Bá Út (sinh năm 1979, quê tỉnh Gia Lai), trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Điện kỹ thuật. Ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (trước đây), Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông (trước đây), Giám đốc Sở Công thương (2025-2026).