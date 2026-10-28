Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 28/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh kỳ họp.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là công tác nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Nguyễn Bá Út nhận được 98,6% số phiếu tán thành của đại biểu tham dự (72/73 đại biểu bỏ phiếu tán thành).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, ông Nguyễn Bá Út đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của ngành Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, năng lượng và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh được thực hiện trong thời điểm Lâm Đồng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bên cạnh nội dung nhân sự, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác quản lý, điều hành và các chính sách phát triển của tỉnh. Các nghị quyết được thông qua là cơ sở để các cấp, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, góp phần tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại kỳ họp:

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (giữa); ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (trái); ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Bá Út, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp.

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông qua tờ trình giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Bá Út.

Các đại biểu chủ trì kỳ họp tán thành tờ trình giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trước đó, tại Quyết định số 1718/QĐ-TTg, ngày 4/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.