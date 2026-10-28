Ông Nguyễn Bá Út được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Kỳ họp thứ 8

Chiều 28/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), xem xét các dự thảo nghị quyết và nội dung công tác cán bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ dự kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình bày tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương, để HĐND tỉnh xem xét bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đồng chí Hồ Văn Mười, tỉnh Lâm Đồng được bố trí 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo khung quy định của Trung ương. Tháng 3/2026, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các ông: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Minh và Đinh Văn Tuấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trình bày tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Bá Út bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 4/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi ông Lê Trọng Yên nhận nhiệm vụ mới, UBND tỉnh khuyết một chức danh Phó Chủ tịch.

Các đại biểu thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Để kiện toàn nhân sự, UBND tỉnh đã thực hiện các thủ tục và giới thiệu ông Nguyễn Bá Út để HĐND tỉnh xem xét bầu bổ sung chức danh này.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Bá Út giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua tờ trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Bá Út

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung, việc bầu bổ sung nhân sự nhằm kiện toàn lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Bá Út

Sau kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Bá Út giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Bá Út

Ông Nguyễn Bá Út sinh ngày 26/12/1979 tại tỉnh Gia Lai, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông tiếp tục là Tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, Kỹ sư điện kỹ thuật và Cao cấp lý luận chính trị.

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Bá Út