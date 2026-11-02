Ông Nguyễn Bá Chính giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lường Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Bá Chính - Phó Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương. Ông Phạm Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Sông Công được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo chuyển biến, đột phá trong lĩnh vực phụ trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ kỳ vọng các cán bộ trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, đồng chí Lường Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời hứa sẽ nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.