Ông Nguyễn Anh Hoàng được giao Quyền Giám đốc Petrolimex Ninh Bình

Ngày 7/10, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Petrolimex Ninh Bình, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Giang, Trưởng ban Nhân sự lương thưởng Tập đoàn; đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Petrolimex Ninh Bình.

Ông Trần Tuấn Linh - Thành viên HĐQT Tập đoàn (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Hoàng.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Giang công bố Quyết định số 869/PLX-QĐ-HĐQT ngày 2/10/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tiếp nhận và giao Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Ninh Bình đối với ông Nguyễn Anh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, kể từ ngày 10/10/2026.

Đồng thời, Tập đoàn công bố Quyết định số 868/PLX-QĐ-HĐQT ngày 2/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Ninh Bình, giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Vĩnh Long. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/10/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Linh chúc mừng ông Nguyễn Anh Hoàng được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị trên cương vị quyền Giám đốc Petrolimex Ninh Bình, ông Hoàng tiếp tục phát huy năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cùng tập thể cán bộ, người lao động xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Anh Hoàng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn, đồng thời cam kết nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Petrolimex Ninh Bình phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.