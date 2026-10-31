Ông Ngô Sỹ Hoài: CEPA mở thêm dư địa xuất khẩu sản phẩm gỗ sang UAE

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công Thương, ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) không chỉ tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu gỗ sang Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mà còn mở ra cơ hội đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh ngành gỗ đang đối mặt với nhiều sức ép từ các thị trường xuất khẩu truyền thống.

Thị trường tiềm năng cho sản phẩm gỗ cao cấp

- UAE được đánh giá có nhiều tiềm năng đối với mặt hàng gỗ và nội thất, ông đánh giá như thế nào về cơ hội của ngành gỗ và lâm sản Việt Nam tại thị trường này?

Ông Ngô Sỹ Hoài: Ngành công nghiệp gỗ và nội thất Việt Nam hiện đã đưa sản phẩm đến 167 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, UAE là thị trường chúng tôi đặc biệt quan tâm bởi đây là nơi có nhiều khách hàng thuộc tầng lớp quý tộc, giàu có và có nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp.

Ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Hiện nay, ngành gỗ Việt Nam đang xuất khẩu sang UAE một số loại vật liệu như ván MDF, gỗ dán và một số vật liệu khác. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn thời gian tới có thể đưa nhiều sản phẩm đồ gỗ thuộc phân khúc cao cấp hơn vào thị trường này, tiếp cận các hợp đồng sản xuất, thi công nội thất. Thực tế, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có đủ năng lực đảm nhận những hợp đồng lớn về nội thất cho các công trình cao cấp tại UAE.

Hiện nay, chúng tôi cũng đang tăng cường xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và UAE. Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại UAE, đồng thời mời các đối tác sang tham dự một số hội chợ do Việt Nam tổ chức.

- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và nội thất của Việt Nam sang UAE hiện đạt mức nào? Đâu là những khó khăn khiến doanh nghiệp chưa khai thác hiệu quả thị trường này, thưa ông?

Ông Ngô Sỹ Hoài: Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và đồ nội thất của Việt Nam sang UAE hiện còn rất khiêm tốn, mới ở mức một vài trăm triệu USD. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng, trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mang tính bứt phá, đưa được nhiều sản phẩm gỗ Việt Nam sang thị trường này.

Về khó khăn, trước hết, UAE là thị trường tương đối khó tính, trong khi doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự quan tâm. Lâu nay, chúng ta vẫn tập trung vào một số thị trường truyền thống có quy mô lớn, còn UAE là thị trường mà doanh nghiệp tiếp cận khá hạn chế.

Tôi cho rằng, muốn khai thác thị trường này, cần tập hợp lực lượng. Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể gặp khó khăn, nhưng nếu nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, phối hợp với nhau, khả năng thâm nhập thị trường sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam tích cực tham gia các hội chợ đồ gỗ do phía UAE tổ chức. Đây là những hội chợ có quy mô lớn, thu hút nhiều khách hàng quốc tế. Doanh nghiệp cần trực tiếp tham gia để nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu và yêu cầu của thị trường một cách đầy đủ hơn. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước thâm nhập và mở rộng hoạt động xuất khẩu sang UAE.

CEPA tạo lợi thế cạnh tranh, mở rộng cơ hội xuất khẩu

- CEPA được kỳ vọng hỗ trợ thế nào trong tiếp cận thị trường UAE và theo ông, doanh nghiệp ngành gỗ cần làm gì để khai thác hiệu quả những cơ hội mà hiệp định mang lại?

Ông Ngô Sỹ Hoài: Với những ưu đãi về thuế quan và cơ hội tiến ra thị trường khu vực Trung Đông, CEPA sẽ tạo động lực, khuyến khích doanh nghiệp đưa sản phẩm gỗ vào thị trường UAE. Theo tôi được biết, UAE có thể chưa ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia. Vì vậy, khi Việt Nam đi trước, chúng ta chắc chắn sẽ có lợi thế nhất định.

Hiệp định giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế so sánh tốt hơn so với sản phẩm của các quốc gia không tham gia hiệp định, qua đó tạo điều kiện để sản phẩm gỗ Việt Nam tiếp cận thị trường này thuận lợi hơn.

Sản phẩm gỗ và nội thất Việt Nam có nhiều cơ hội thâm nhập thị trường UAE thông qua Hiệp định CEPA.

Tuy nhiên, CEPA là hiệp định mới đi vào thực thi chưa lâu, nên tôi rất mong muốn doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung của hiệp định.

Bên cạnh đó, tôi mong Cục Xúc tiến thương mại và một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương tổ chức các khóa tập huấn, phổ biến thông tin về hiệp định. Các chương trình này có thể triển khai theo hình thức trực tuyến để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Ngoài ra, các cơ quan Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể tăng cường tương tác, trao đổi thông tin với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và những cơ hội mà CEPA mang lại.

- Trong bối cảnh ngành gỗ đang chịu nhiều sức ép từ thị trường xuất khẩu, ông đánh giá như thế nào về kết quả xuất khẩu thời gian qua và triển vọng cả năm? Đâu là những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để duy trì đà tăng trưởng?

Ông Ngô Sỹ Hoài: Trong 9 tháng đầu năm, ngành công nghiệp gỗ Việt Nam đã xuất khẩu được 13,4 tỷ USD, tăng trên 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các tháng còn lại của năm, chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng thêm do đây thường là thời điểm bước vào mùa mua sắm cuối năm. Vì vậy, cả năm, chúng tôi kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt trên 18 tỷ USD, cộng với khoảng trên 1 tỷ USD từ các loại lâm sản ngoài gỗ. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ rừng của Việt Nam, bao gồm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, dự kiến đạt khoảng 19 tỷ USD. Cả năm, chúng tôi dự kiến xuất siêu khoảng 15 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngành gỗ hiện đang đối mặt với hai nhóm khó khăn. Thứ nhất là những khó khăn từ thị trường bên ngoài. Hiện nay, các nhóm sản phẩm chính xuất khẩu sang Mỹ như tủ bếp, bàn trang điểm bằng gỗ, ghế bọc đệm và một số sản phẩm khác đang chịu thuế theo Điều 232 ở mức 25%, mức thuế này có thể tăng lên 50% vào đầu năm tới.

Thứ hai là những khó khăn trong nước. Mặc dù Chính phủ và các cơ quan như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng một số thủ tục về thuế và hải quan vẫn được xử lý chậm.

Tôi tin tưởng, Chính phủ sẽ có chỉ đạo để sớm giải quyết những khó khăn liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng, thủ tục hải quan tại các cảng và việc thông quan nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước để giúp ngành gỗ giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì xuất khẩu ổn định.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường UAE, đặc biệt là các sản phẩm đồ gỗ và nội thất thuộc phân khúc cao cấp.