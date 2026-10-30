Ông Ngô Quang Tuyên giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng 65/70 đại biểu được triệu tập.

Ông Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau hợp nhất, Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp hiện có 138 hội viên, trong đó 36 hội viên là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, Phân hội đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi, triển lãm và trại sáng tác; tích cực đồng hành cùng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương. Các tác phẩm của hội viên phản ánh sinh động sự phát triển của Đồng Tháp, mang về hơn 100 giải thưởng các cấp và khu vực.

Ban Chấp hành khóa mới tặng quà tri ân các cá nhân đóng góp trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, với phương châm “Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”, Phân hội xác định đổi mới phương thức hoạt động: Lấy hội viên làm trung tâm, tác phẩm làm thước đo, công chúng làm đối tượng phục vụ và công nghệ số làm không gian mở rộng.

Đại biểu tham dự Đại hội Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu ông Ngô Quang Tuyên giữ chức Phân hội trưởng; ông Trần Minh Đức và ông Nguyễn Hoàng Trọng giữ chức Phó trưởng Phân hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp biểu dương những kết quả Phân hội đã đạt được. Ông đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng sáng tác, chú trọng bồi dưỡng lực lượng trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đưa nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng.