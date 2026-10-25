Ông Netanyahu lệnh cho quân đội, tình báo Mossad tìm cách lật đổ chính quyền Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/10 tuyên bố đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo Mossad và các cơ quan an ninh tìm cách lật đổ chính quyền Iran.

“Cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa này một lần và mãi mãi là lật đổ chính phủ Iran. Và đó chính là chỉ thị của tôi”, ông Netanyahu phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan IDF.

Theo Thủ tướng Israel, Iran đã khôi phục chương trình hạt nhân sau Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy hồi tháng 6/2025, đồng thời tìm cách đưa cơ sở hạt nhân xuống sâu bên dưới một ngọn núi.

Ông cho rằng những diễn biến này dẫn đến chiến dịch quân sự phối hợp giữa Israel và Mỹ hồi cuối tháng 2, với đòn tấn công mở màn khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Netanyahu cáo buộc tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tiếp tục theo đuổi con đường của người cha quá cố và tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này.

Thủ tướng Israel cũng nói Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ mục tiêu lật đổ chính quyền Iran.

Ông Netanyahu nhấn mạnh nhiệm vụ này giờ đây cũng là sứ mệnh của các sĩ quan IDF mới tốt nghiệp.

Trong cùng buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Israel.

Ông cáo buộc Tehran cùng các lực lượng đồng minh tìm cách tiến hành những hoạt động nhằm tác động đến cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27/10.

Ông Katz cho rằng Iran đang suy yếu nhưng có thể thực hiện những bước đi cực đoan nhằm vào Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố bất kỳ bên nào tấn công nước này, trước hoặc sau bầu cử, đều sẽ phải trả giá đắt.

Theo New York Post và Channel 14, những tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra một tuần trước cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai chính trị của ông.

Hiện chưa rõ quân đội và Mossad sẽ triển khai chỉ thị như thế nào nếu ông không tiếp tục nắm quyền.

Mossad là cơ quan tình báo đối ngoại chủ chốt của Israel, từng bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch bí mật nhằm vào những nhân vật cấp cao tại Iran.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump tuần trước, ông Netanyahu nói những việc còn dang dở liên quan đến Iran cần được hoàn tất. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đáp trả rằng Tehran đã trở nên mạnh mẽ hơn sau những lần đối đầu trước đó.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã kéo dài nhiều tháng, nhưng mục tiêu lật đổ chính quyền Tehran mà Washington và Tel Aviv theo đuổi vẫn chưa đạt được. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lợi ích quốc gia.