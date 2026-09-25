Ông Netanyahu giơ 'máy nhắn tin sát thủ' khi phát biểu tại LHQ

Thủ tướng Benjamin Netanyahu giơ cao chiếc máy nhắn tin trên bục phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24/9/2026. Ảnh: Getty Images/RT

Theo đài RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/9 đã giơ một chiếc máy nhắn tin "minh họa" cho bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khi nhắc lại chiến dịch phá hoại mạng lưới liên lạc của Hezbollah tại Liban năm 2024. Khi đó hàng nghìn thiết bị đã phát nổ, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ khóa 81 ở New York, ông Netanyahu cầm chiếc máy nhắn tin và nói: “Các bạn còn nhớ máy nhắn tin không? Hezbollah chắc chắn nhớ chúng”.

Ngày 17/9/2024, hàng nghìn máy nhắn tin được các thành viên Hezbollah sử dụng đã đồng loạt phát nổ tại nhiều khu vực ở Liban, sau đó một đợt nổ khác liên quan đến hàng trăm bộ đàm cầm tay xảy ra vào ngày hôm sau. Theo Reuters, riêng đợt nổ máy nhắn tin đầu tiên khiến 12 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Con số thương vong tiếp tục tăng thêm sau các vụ nổ bộ đàm.

Israel ban đầu không công khai xác nhận vai trò trong vụ việc. Đến tháng 11/2024, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã xác nhận Israel đứng sau chiến dịch này. Reuters trước đó cũng đưa tin các thiết bị được thiết kế đặc biệt, bên trong có chứa chất nổ, được đưa vào mạng lưới cung ứng của Hezbollah dưới vỏ bọc là các thiết bị liên lạc thông thường.

Chiếc máy nhắn tin trở thành biểu tượng

Việc ông Netanyahu mang một chiếc máy nhắn tin lên bục phát biểu tại LHQ là một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất trong bài phát biểu ngày 24/9. Theo truyền thông Israel, ông sử dụng thiết bị này để nhấn mạnh những gì ông mô tả là thành công của Israel trong các chiến dịch nhằm Hezbollah.

Ông Netanyahu cũng giơ một thiết bị đầu cuối Starlink và nói rằng hệ thống này có thể giúp người dân Iran tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm. Ông cho biết sẽ để lại thiết bị cho phái đoàn Iran sử dụng, với hàm ý mỉa mai các thành viên của phái đoàn.

Bài phát biểu của Thủ tướng Israel diễn ra trong bối cảnh Đại hội đồng LHQ đang tập trung vào hàng loạt cuộc xung đột và căng thẳng tại Trung Đông. Trước đó, ông Netanyahu tuyên bố sẽ sử dụng diễn đàn LHQ để bảo vệ các hành động quân sự của Israel và đáp lại những chỉ trích nhằm vào nước này.

Phát biểu của ông Netanyahu cũng gây phản ứng ngay tại hội trường. Nhiều đoàn đại biểu đã rời khỏi phòng họp khi ông bắt đầu bài diễn văn. Đáp lại, ông Netanyahu gọi những người rời đi là “những kẻ hèn nhát về đạo đức”, đồng thời đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào một số quốc gia và nhân vật mà ông cho là phản đối Israel.

Trong bài phát biểu kéo dài, ông Netanyahu tiếp tục đề cập đến Iran, Hezbollah và các chiến dịch quân sự của Israel tại khu vực. Ông cũng dự đoán chính quyền Iran cuối cùng sẽ sụp đổ, đồng thời chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Việc nhắc lại vụ máy nhắn tin năm 2024 cho thấy chiến dịch nhằm vào mạng lưới liên lạc của Hezbollah vẫn được ông Netanyahu sử dụng như một biểu tượng về năng lực tình báo và quân sự của Israel. Vụ việc từng gây chấn động vì các thiết bị liên lạc được sử dụng trong mạng lưới của Hezbollah đã trở thành phương tiện của một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn. Theo Reuters, hàng nghìn máy nhắn tin đã phát nổ trong ngày 17/9/2024, tiếp đó là các vụ nổ máy bộ đàm, làm hàng nghìn người thương vong.

Một ngày trước bài phát biểu của ông Netanyahu, Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian cũng đề cập trực tiếp đến Israel tại Đại hội đồng LHQ. Ông cáo buộc Israel và Mỹ tấn công Iran, khẳng định Tehran chỉ hành động để tự vệ, đồng thời chỉ trích điều ông cho là “tiêu chuẩn kép” về vấn đề hạt nhân: Iran chịu thanh sát và các biện pháp trừng phạt, trong khi Israel, theo lập luận của ông, được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không chịu cơ chế giám sát tương tự. Ông Pezeshkian cũng lên tiếng về tình hình Palestine, cho rằng chừng nào “chiếm đóng, xâm lược và bất công” còn tồn tại thì sự kháng cự sẽ tiếp diễn.