Ông Netanyahu đối mặt sức ép ngày càng lớn từ Washington

Kết quả bầu cử quốc hội Israel công bố đêm 29/10 cho thấy liên minh cánh hữu do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo giành được 53 trong tổng số 120 ghế, trong khi khối đối lập có 48 ghế. 19 ghế còn lại thuộc về các đảng độc lập

Không phe nào đạt ngưỡng 61 ghế để tự thành lập chính phủ đa số. Israel vì vậy có thể phải trải qua nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng thương lượng giữa các đảng phái. Nếu không đạt được thỏa thuận, nước này có nguy cơ phải tổ chức bầu cử lại.

Theo Politico, dù Tổng thống Donald Trump vẫn công khai ủng hộ ông Netanyahu, ngày càng nhiều quan chức trong chính quyền và quốc hội Mỹ mong muốn phe đối lập Israel giành chiến thắng.

Họ cho rằng những chính sách cứng rắn của Thủ tướng Israel đang khiến quan hệ giữa hai đồng minh xuất hiện nhiều rạn nứt.

Làn sóng bất mãn xuất hiện ở cả hai đảng. Trong đảng Dân chủ, nhiều nghị sĩ ôn hòa lẫn cấp tiến chỉ trích ông Netanyahu vì chiến dịch quân sự tại Gaza, Lebanon và những nỗ lực lôi kéo Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy thậm chí gọi ông Netanyahu là rào cản lớn nhất đối với nỗ lực đưa Mỹ rút khỏi xung đột với Iran.

Ông cảnh báo nếu tái đắc cử, Thủ tướng Israel có thể tiếp tục gây sức ép lên Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy hành động quân sự chống chính quyền Tehran.

Trong đảng Cộng hòa, những bất đồng cũng ngày càng rõ rệt. Một bộ phận phong trào MAGA phản đối việc Mỹ can dự vào các cuộc chiến ở nước ngoài, trong khi nhiều cử tri trẻ tuổi thể hiện thái độ chỉ trích Israel mạnh mẽ hơn trước.

Phó tổng thống JD Vance từng cảnh báo Israel gần như không còn đồng minh nào trên thế giới. Ông cũng không công khai đứng về phía Thủ tướng Netanyahu, dù khẳng định không có ý định can thiệp vào chính trường Israel.

Một số quan chức Nhà Trắng được cho là muốn Israel có chính phủ ôn hòa hơn, đặc biệt lo ngại ảnh hưởng của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir.

Hai nhân vật này có quan điểm cứng rắn và có thể gây khó khăn cho mục tiêu thúc đẩy hòa bình Trung Đông của ông Trump.

Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Israel Dan Shapiro, uy tín của Israel trong công chúng Mỹ đang suy giảm qua nhiều cuộc thăm dò, đặc biệt ở nhóm cử tri trẻ. Làn sóng phản đối này ngày càng tập trung vào cá nhân ông Netanyahu.

Chuyên gia Shira Efron thuộc tổ chức RAND cảnh báo tình trạng bế tắc chính trị tại Israel có thể dẫn tới những diễn biến nguy hiểm.

Bà lo ngại ông Netanyahu có thể phát động một cuộc tấn công nhằm vào Iran để củng cố quyền lực, đồng thời gây sức ép buộc các phe đối lập tham gia chính phủ đoàn kết do ông lãnh đạo.