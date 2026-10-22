Ông Netanyahu đánh dấu hàng loạt cột mốc về tuổi tác trên chính trường Israel

Theo hãng thông tấn Ynet, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đón sinh nhật lần thứ 77 vào ngày 21/10 và khi Israel tổ chức bầu cử vào ngày 27/10, ông sẽ trở thành ứng cử viên thủ tướng lớn tuổi nhất trong lịch sử nước này (77 tuổi 6 ngày).

Kỷ lục trước đó thuộc về cựu Thủ tướng Yitzhak Shamir, người lãnh đạo đảng Likud tham gia cuộc bầu cử năm 1992 khi ông 76 tuổi 8 tháng. Tuy vậy, cần phân biệt rõ giữa tuổi của ứng cử viên khi tham gia tranh cử và tuổi của người đang giữ chức thủ tướng.

Chính trị gia giữ chức thủ tướng lớn tuổi nhất trong lịch sử Israel hiện vẫn là ông Ariel Sharon, người đảm nhận vị trí này cho đến tháng 4/2006, khi ông 78 tuổi 1 tháng. Trong trường hợp tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Netanyahu hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Đáng chú ý, ông Netanyahu đang giữ kỷ lục là thủ tướng trẻ nhất của Israel, khi đánh bại đối thủ Shimon Peres vào năm 1996 khi mới 46 tuổi. Ba thập kỷ sau, ông lại chuẩn bị xác lập thêm các kỷ lục về tuổi tác trên chính trường. Những cột mốc này không chỉ thể hiện sự bền bỉ trong sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu, mà còn phản ánh rõ vai trò kéo dài của các chính trị gia kỳ cựu ở nước này.

Những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của ông Netanyahu:

- Ông Netanyahu sinh ngày 21/10/1949 tại Tel Aviv trong một gia đình có cha là nhà sử học. Ông lớn lên ở Jerusalem trước khi cùng gia đình chuyển đến Mỹ, nơi ông theo học trung học tại Philadelphia.

- Vào năm 1973, ông Netanyahu trở thành đại úy trong đơn vị tinh nhuệ Sayeret Matkal của quân đội Israel, sau khi tham gia các cuộc đột kích tại Jordan và Lebanon, cũng như chiến đấu trong Chiến tranh Yom Kippur (còn gọi là Chiến tranh Tháng 10 hay Chiến tranh Ảrập - Israel).

- Tới năm 1976, ông nhận bằng tốt nghiệp của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Mỹ, nhưng quyết định dừng việc nghiên cứu tiến sĩ khoa học chính trị để trở về Israel. Từ thời điểm này, ông Netanyahu bắt đầu dấn thân vào chính trường.

- Trong giai đoạn 1982 -1988, ông Netanyahu được bổ nhiệm làm nhân viên ngoại giao tại Washington, rồi chính thức trở thành Đại sứ Israel tại Mỹ.

- Ông Netanyahu gia nhập đảng Likud vào năm 1988, sau đó trở thành lãnh đạo của đảng này vào năm 1993.

- Ông Netanyahu trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Israel vào năm 1996 khi mới 46 tuổi. Ông đảm nhận vị trí này cho tới năm 1999 trước khi thất bại trước đối thủ Ehud Barak và tạm rời xa chính trường.

- Ông Netanyahu trở lại chính trường vào năm 2002 khi giữ chức bộ trưởng dưới thời ông Ariel Sharon.

- Ông Netanyahu trở lại ghế thủ tướng vào tháng 3/2009 khi 59 tuổi, qua đó bắt đầu quá trình cầm quyền kéo dài hơn 12 năm liên tiếp tới tháng 6/2021.

- Vào tháng 12/2022, ông Netanyahu trở lại nắm quyền và giữ chức Thủ tướng Israel cho tới hiện tại.