Ðồng Nai tham gia Festival OCOP Việt Nam năm 2026
Theo kế hoạch của UBND thành phố, Đồng Nai sẽ tham gia không gian trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tại “Festival OCOP Việt Nam năm 2026”, dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Đồng Nai - Kết nối giá trị - Lan tỏa bản sắc”, gian hàng của thành phố có tổng diện tích 100m², giới thiệu các sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 sao trở lên, sản phẩm tiêu biểu và nông sản chủ lực. Trong đó, chú trọng các sản phẩm chế biến sâu từ hạt điều, bưởi, trái cây tươi, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm du lịch. Không gian trưng bày còn giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, xã hội của thành phố thông qua các sản phẩm, ngành nghề truyền thống như: đàn đá, cồng chiêng, gốm, sứ và thủ công mỹ nghệ.
Bên cạnh trưng bày sản phẩm, thành phố sẽ trình chiếu hình ảnh, video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, canh tác đạt chuẩn GAP và những điểm du lịch nông nghiệp, sinh thái đặc trưng.
Thông qua sự kiện, Đồng Nai hướng đến quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP, mở rộng kết nối giao thương, phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của thành phố.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/ong-nai-tham-gia-festival-ocop-viet-nam-nam-2026-96f0751/