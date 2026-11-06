Ðồng Nai - Nhật Bản hợp tác tái tạo phụ phẩm làm nông nghiệp sạch

Đại diện Công ty cổ phần Tromso (bìa phải) khảo sát quy trình làm than sinh học từ vỏ ca cao tại Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức (xã Phú Hòa).

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ký kết hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai với Sở Lao động Công thương tỉnh Hiroshima (Nhật Bản). Sự hợp tác này phù hợp với định hướng của Đồng Nai trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tuần hoàn, giảm phát thải, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hợp tác, phát triển kinh tế tuần hoàn

Đồng Nai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Về chăn nuôi, thành phố có khoảng 4 triệu con heo và 36,5 triệu con gia cầm; trên 90% khối lượng chất thải rắn như phân, chất độn chuồng được thu gom, xử lý, tạo nguồn nguyên liệu đáng kể cho sản xuất phân bón hữu cơ và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong trồng trọt, diện tích đất nông nghiệp hơn 1 triệu hécta, chiếm 84,32% diện tích tự nhiên. Mỗi năm phát sinh trên 1,5 triệu tấn phụ phẩm trồng trọt và sơ chế, trong đó khoảng 551 ngàn tấn đã được thu gom, xử lý. Đây là nguồn nguyên liệu có tiềm năng lớn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và năng lượng sinh khối.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh: Nội dung rất quan trọng trong hợp tác giữa Đồng Nai và tỉnh Hiroshima là bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Đồng Nai quan tâm đến hợp tác về các giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi, nước thải sản xuất, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và giảm phát thải.

Theo giới thiệu của bà Kakegawa Masako, Giám đốc phụ trách chính sách công nghiệp, Sở Lao động Công thương tỉnh Hiroshima, từ năm 2012, Hiroshima đã hỗ trợ các DN trong tỉnh mở rộng hoạt động ra nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ môi trường, tập trung chủ yếu vào khu vực Đông Nam Á. Hội đồng Thúc đẩy kinh doanh môi trường Hiroshima được thành lập với mục đích phát triển các DN có khả năng triển khai hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi trường và năng lượng tại Nhật Bản cũng như thị trường quốc tế. Sự kiện Công ty cổ phần Tromso của tỉnh Hiroshima hợp tác với Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức (thành phố Đồng Nai) về chế biến vỏ ca cao thành than sinh học là cơ sở khởi đầu để Đồng Nai và Hiroshima ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Bà Kakegawa Masako cho biết: “Chúng tôi mong muốn tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường của thành phố Đồng Nai bằng các công nghệ và giải pháp của các DN tỉnh Hiroshima. Chúng tôi rất mong thành phố Đồng Nai và tỉnh Hiroshima sẽ cùng nhau phát triển kinh tế qua việc thúc đẩy sự hợp tác và liên kết giữa các DN 2 bên”.

Tái chế phụ phẩm làm nông nghiệp sạch

Thời gian qua, DN Đồng Nai đã hợp tác với DN Nhật Bản triển khai hiệu quả một số dự án tái tạo phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên có giá trị, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Hơn 1 năm qua, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức và Công ty cổ phần Tromso đã hợp tác triển khai Dự án Xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học, ứng dụng than sinh học trong nông nghiệp và phát triển tín chỉ carbon có hiệu quả.

Ông Uesugi Masaaki, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tromso Việt Nam cho biết: “Chúng tôi lựa chọn hợp tác với Đồng Nai vì địa phương có diện tích ca cao, sầu riêng, cà phê lớn, phù hợp với định hướng của DN trong chế biến than sinh học từ phụ phẩm của những cây trồng trên. Trong dự án hợp tác với Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức, DN đã đầu tư nhà màng, hệ thống sấy, máy móc, công nghệ chế biến than sinh học từ vỏ ca cao. Giai đoạn đầu, công suất chế biến đạt khoảng 6 ngàn tấn vỏ ca cao/năm và khoảng 8 ngàn tấn vỏ sầu riêng/năm thành than sinh học. Nguồn nhiệt từ làm than sinh học được tận dụng trong sấy khô vỏ ca cao, sầu riêng trước khi đưa vào đốt. DN đưa đội ngũ kỹ sư sang vận hành hệ thống máy móc cũng như đội ngũ chuyên gia hướng dẫn nông dân sử dụng than sinh học hiệu quả nhất. Thuận lợi là Chính phủ Nhật Bản có nhiều chính sách hỗ trợ cho DN hợp tác triển khai các dự án tại Việt Nam; Đồng Nai cũng rất quan tâm, tạo điều kiện cho DN triển khai chương trình tại địa phương”.

Nói về ý nghĩa của dự án hợp tác, ông Đặng Tường Khanh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức chia sẻ: DN đã phát triển được vùng nguyên liệu hơn 1,3 ngàn hécta trồng ca cao trên cả nước, riêng tại thành phố Đồng Nai là gần 82ha. DN bao tiêu trái ca cao của nông dân đưa vào chế biến sâu nên phụ phẩm nông nghiệp sau quá trình chế biến rất lớn, chỉ riêng vỏ ca cao đã là 6 ngàn tấn vỏ/năm, đòi hỏi phải có phương án thu gom và xử lý phù hợp. Dự án thử nghiệm việc sử dụng than sinh học từ vỏ ca cao bón vào đất trong sản xuất cây giống ca cao và chăm sóc cây ca cao. Bón than sinh học giúp tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng, làm xốp đất giúp cây ca cao tăng trưởng tốt, cho năng suất cao hơn. Sự hợp tác này không chỉ mang lại hiệu quả cho DN mà hàng ngàn nông dân trồng ca cao tham gia chuỗi liên kết được hưởng lợi trong việc sử dụng than sinh học trong cải thiện hiệu quả canh tác cây trồng.

Công ty TNHH Nông nghiệp sinh thái trang trại Nữ Hoàng (xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai) và Công ty cổ phần Công nghiệp Urabe (Nhật Bản) cũng ký kết hợp tác trong việc thử nghiệm giải pháp cải tạo đất bằng vôi hữu cơ làm từ vỏ hàu trong canh tác sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu. Đây cũng là mô hình kinh tế tuần hoàn khi biến phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên có giá trị.

Ông Urabe Shohei, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Urabe cho hay: “DN chúng tôi hợp tác với Công ty TNHH Nông nghiệp sinh thái trang trại Nữ Hoàng thực hiện thí nghiệm chứng minh hiệu quả việc sử dụng phân bón từ vỏ hàu giúp giảm việc sử dụng phân bón hóa học, cải tạo đất, đặc biệt hạn chế cây sầu riêng hấp thu cadimi, giải quyết bài toán khó về tiêu chuẩn sầu riêng xuất khẩu. Sự hợp tác giữa 2 DN sẽ là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu sầu riêng xuất khẩu, từ đó nhân rộng ra các loại cây ăn trái, rau màu khác. Việt Nam có nguồn vỏ hàu lớn, giai đoạn sau, DN sẽ tận dụng nguồn vỏ hàu tại Việt Nam để sản xuất phân bón từ vỏ hàu phục vụ sản xuất nông nghiệp của Việt Nam”.

Với các vùng chuyên canh sản xuất lớn, đa dạng, Ðồng Nai mong muốn hợp tác với DN Nhật Bản về công nghệ sau thu hoạch, chế biến sâu, kho lạnh và logistics; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, cung cấp nông sản vào thị trường Nhật Bản.