Ðồng Nai đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu chuyên ngành

Nhiều lĩnh vực đã ghi nhận kết quả tích cực, góp phần giảm giấy tờ, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Long Bình tham gia chương trình tập huấn làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống.

Tập trung làm sạch dữ liệu ở những lĩnh vực trọng điểm

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 17-7-2026 của UBND thành phố về triển khai chiến dịch “Xây dựng, làm sạch CSDL chuyên ngành”, các sở, ngành, đơn vị đã và đang tập trung rà soát, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, hướng đến mục tiêu hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng kết nối, chia sẻ. Các CSDL được phân thành 4 nhóm: đang khai thác ổn định; cần bổ sung, hoàn thiện; cần xây dựng mới hoặc tổ chức lại; do các bộ, ngành Trung ương trực tiếp xây dựng.

Báo cáo của Công an thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố) cho thấy, qua rà soát, nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến rõ nét. Trong đó, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn và ghi nhận kết quả đáng chú ý. Tính đến nay, thành phố quản lý dữ liệu gần 3 triệu thửa đất tại tất cả các xã, phường. Trong đó, đã đồng bộ hơn 2,7 triệu thửa lên hệ thống quốc gia. Trong số này, hơn 2 triệu thửa đã được ngành chức năng xác định đạt yêu cầu. Đây là kết quả cho thấy nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc rà soát, bổ sung, chuẩn hóa thông tin đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 645,2 ngàn thửa đã chuyển dữ liệu nhưng phải tiếp tục hoàn thiện và gần 228 ngàn thửa chưa được đồng bộ lên hệ thống.

Ở lĩnh vực giáo dục, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Hồng Thắng cho biết: Ngành đã số hóa, cập nhật hơn 2,4 triệu thông tin văn bằng, chứng chỉ lên hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 100%; ký xác nhận hơn 856,3 ngàn học bạ và hơn 1 triệu hồ sơ học sinh. Qua đó góp phần giảm hồ sơ giấy, tăng khả năng tra cứu, xác minh, bảo đảm tính minh bạch và từng bước hình thành quy trình quản lý hồ sơ giáo dục trên môi trường số.

Lĩnh vực y tế, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay: Ngành đã nhập thông tin hơn 151 ngàn đối tượng trợ giúp xã hội; gần 50 ngàn người khuyết tật lên hệ thống dữ liệu. Riêng dữ liệu trẻ em đã được cập nhật, làm sạch hơn 924 ngàn trường hợp. Về dữ liệu tiêm chủng, ngành đã làm sạch hơn 1,7 triệu hồ sơ trong tổng số hơn 2,2 triệu hồ sơ. Đồng thời đã rà soát 27 CSDL chuyên ngành, trong đó 12 CSDL có kế hoạch triển khai, 15 CSDL còn cần hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng khả năng khai thác, giảm giấy tờ cho người dân

Không chỉ hướng đến hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, một trong những mục tiêu quan trọng của chiến dịch là khai thác hiệu quả dữ liệu đã có, từng bước thay thế các loại giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Công an thành phố, đến nay có hơn 24 ngàn hồ sơ được sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ, giúp tiết kiệm chi phí khoảng 147 triệu đồng. Trong đó, thủ tục cấp phép xây dựng có hơn 6,6 ngàn hồ sơ; hồ sơ đất đai hơn 17,8 ngàn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có 78 hồ sơ.

Đồng Nai đang thúc đẩy việc kết nối các CSDL chuyên ngành với kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của thành phố. Đến nay, hệ thống điều hành đã được triển khai tại 89/95 xã, phường. Việc kết nối dữ liệu sẽ giúp các cơ quan, đơn vị có thể khai thác thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hạn chế tình trạng phải nhập lại dữ liệu từ các báo cáo, bảng tính riêng lẻ.

Ở các lĩnh vực khác, thành phố ghi nhận 155 thủ tục hành chính với hơn 44 ngàn hồ sơ được sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ, giúp tiết kiệm chi phí khoảng 145 triệu đồng. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 218 hồ sơ trong quý III-2026 không phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Sở Công thương có 476 hồ sơ sử dụng lại thông tin dân cư. Ngành nông nghiệp và môi trường cũng ghi nhận việc giảm thời gian giải quyết 8/29 thủ tục đất đai.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực song tiến độ làm sạch dữ liệu chuyên ngành vẫn còn những khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Khối lượng hồ sơ cũ, thiếu thông tin hoặc phải xác minh qua nhiều cơ quan còn lớn. Một số hệ thống do bộ, ngành Trung ương quản lý chưa được cấp quyền khai thác hoặc còn lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến khả năng kết nối, sử dụng dữ liệu tại địa phương. Một số ngành chưa thống kê đầy đủ khối lượng dữ liệu phải làm, dữ liệu đã hoàn thành và dữ liệu còn tồn đọng, gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác tiến độ.

Tại cuộc họp về thực trạng dữ liệu, nhiệm vụ và giải pháp mới đây, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh mục CSDL, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, khẩn trương hoàn thiện những phần việc thuộc thẩm quyền.

Trong đó, ngành nông nghiệp và môi trường cần tập trung xử lý dữ liệu đất đai chưa chuyển, chưa đạt yêu cầu; ngành y tế ưu tiên hoàn thiện dữ liệu trợ giúp xã hội, người khuyết tật, trẻ em, tiêm chủng và thống kê đầy đủ dữ liệu khám, chữa bệnh; ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành số học bạ, hồ sơ học sinh còn lại. Các ngành tư pháp, tài chính, nội vụ tiếp tục xử lý dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm khả năng tra cứu, kết nối và khai thác thực tế.

Đối với những hồ sơ cũ, thiếu thông tin hoặc cần xác minh qua nhiều cơ quan, Đại tá Lâm Văn Long yêu cầu các đơn vị hoàn thiện trước ngày 30-11-2026, kèm theo khối lượng công việc, người phụ trách và kết quả từng đợt. Việc gia hạn này chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ xây dựng dữ liệu, không làm kéo dài thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.