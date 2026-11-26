Đáng chú ý, Michele Donato Fersini không chỉ bảo vệ tiền vệ sinh năm 1997 mà còn thẳng thắn yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xem xét lại công tác quản trị, quản lý thông tin và trách nhiệm nội bộ.

Sau khi CLB CAHN lên tiếng bác bỏ thông tin Quang Hải giã từ đội tuyển Việt Nam, Michele Donato Fersini đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đội bóng chủ quản của tiền vệ này. "Cá nhân tôi rất vui và trân trọng cách CLB Công an Hà Nội đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ những thông tin liên quan đến Quang Hải. Tôi thực sự đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và cách ban lãnh đạo CLB luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi, danh dự và hình ảnh của các cầu thủ", ông Michele chia sẻ.

Người đại diện nhấn mạnh việc bảo vệ cầu thủ không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn thể hiện sự tôn trọng và niềm tin. Ông đồng thời bày tỏ quan ngại trước những thông tin thiếu căn cứ xuất hiện trên truyền thông.

Người đại diện Michele Donato Fersini tiếp tục lên tiếng về thông tin Quang Hải muốn chia tay đội tuyển Việt Nam.

"Về nguồn gốc của những thông tin đã được lan truyền, tôi cho rằng cần có sự xác minh khách quan trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy quan ngại trước những thông tin thiếu căn cứ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông", Michele nói.

Đáng chú ý, ông Michele đề cập đến khả năng xuất hiện bất cập trong quá trình cung cấp thông tin từ nội bộ. Người đại diện Quang Hải cho rằng nếu vấn đề này được xác nhận, cần có biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi cầu thủ.

Đặc biệt, Michele gửi thông điệp trực tiếp đến VFF khi đề cập đến công tác quản trị và điều hành của tổ chức này. "Với tất cả sự tôn trọng dành cho ban lãnh đạo và các thành viên VFF, cá nhân tôi thực sự cho rằng công tác quản trị và điều hành, đặc biệt là việc quản lý thông tin, bảo mật và trách nhiệm nội bộ, cần được nhìn nhận và xem xét lại một cách nghiêm túc", ông nhấn mạnh.

Michele khẳng định những chia sẻ trên không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân mà đến từ sự gắn bó và trách nhiệm dành cho các cầu thủ cũng như bóng đá Việt Nam. Ông mong muốn có một môi trường chuyên nghiệp, minh bạch, nơi cầu thủ được tôn trọng và bảo vệ.

Trước đó, người đại diện này đã trực tiếp bác bỏ thông tin Quang Hải muốn chia tay đội tuyển Việt Nam. CLB CAHN cũng khẳng định tiền vệ mang áo số 19 vẫn tập trung thi đấu và sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển khi được giao nhiệm vụ.

Như vậy, tin đồn Quang Hải giã từ đội tuyển Việt Nam đã được người đại diện và CLB chủ quản phủ nhận. Tuy nhiên, những phát biểu mới của Michele cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở tương lai của tiền vệ 29 tuổi, mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm trong công tác quản lý thông tin của bóng đá Việt Nam.