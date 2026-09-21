'Ông Mặt trận' nêu gương hiến đất mở đường

Ông Vi Xuân Hòa.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân hiến đất

Sinh năm 1973 ở làng quê nghèo khó, lớn lên, ông Vi Xuân Hòa tham gia quân ngũ, đơn vị đóng tại Si Ma Cai (Lào Cai). Xuất ngũ về quê, ông tham gia công tác Đoàn ở thôn, tích cực đóng góp cho các phong trào.

Năm 2017, ông tham gia công tác Mặt trận, làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vinh 2. Phát huy nhiệt huyết từ công tác Đoàn, khi chuyển sang công tác Mặt trận, ông phát huy sự sáng tạo, tập hợp lực lượng, đoàn kết toàn dân.

“Để người dân quý trọng, tin tưởng làm theo, tôi và gia đình phải làm gương, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2020 - 2025, gia đình tôi liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tích cực đóng góp cho các phong trào ở địa phương, ủng hộ thiên tai, Quỹ Vì người nghèo do MTTQ các cấp, thôn phát động với số tiền hơn 50 triệu đồng” - ông Hòa cho biết.

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, ông Hòa luôn tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, vận động người dân tham gia duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, sụp lún. Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân, ngoài góp tiền, ông còn sẵn sàng bỏ công sức, cùng dân thực hiện. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã huy động nhân dân thực hiện phong trào “Tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất”.

Với tinh thần nêu gương, kiên trì vận động, con đường liên thôn từ 3m được mở rộng lên 6m, dài 1,1km. “Nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng để làm được điều đó, tôi cùng cán bộ và các đoàn thể thôn không ngại khó khăn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động hiến đất. Đầu tiên nhiều người cũng do dự, nhưng với sự kiên trì vận động, người dân hiểu được lợi ích của việc mở rộng đường nên 41 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã vui vẻ đồng ý hiến đất” - ông Hòa nói.

Tuyên truyền tốt nhất là mình… làm gương

Cũng theo ông Hòa, cách tuyên truyền tốt nhất để người dân nghe và làm theo là mình phải đi đầu trong các phong trào và trực tiếp bắt tay vào làm. Không chỉ hiến đất, ông còn tham gia làm các công việc cụ thể. Người dân nhớ hình ảnh “ông cán bộ Mặt trận” người lấm lem, áo ướt sũng mồ hôi, hì hụi dựng cột, lắp đèn điện, cùng dân đổ bê tông đường. Đó là động lực để người dân không chỉ hiến đất làm đường, còn bỏ công sức, cùng hỗ trợ gần 800 triệu đồng làm đường bê tông, xây nhà vệ sinh ở nhà văn hóa.

Bên cạnh đó, ông huy động tiền, sức dân, phối hợp với thôn Vinh 1 sửa sang, san gạt, xây kè sân vận động, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, giăng lưới… phục vụ phong trào thể thao của hai thôn. Ngoài ra, các chương trình khuyến học, khuyến tài; ủng hộ thiên tai; thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo cũng được ông cùng Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp chi bộ quan tâm, vận động nhân dân giúp đỡ.

Đặc biệt, việc duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, cải thiện môi trường sống, động viên người dân giữ nghề truyền thống, xây dựng mô hình phát triển kinh tế được ông quan tâm. Đến nay, thôn Vinh 2 có 85% hộ dân có hàng rào cây xanh; 100% hộ xây dựng cột cờ đúng quy cách. Mô hình cải tạo không gian sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số thu hút 45 hộ tham gia; 11 hộ được gắn biển mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 94,5%; công tác vận động công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu...

Theo ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Võ Lao, ông Vi Xuân Hòa là cán bộ Mặt trận luôn tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, sát dân và có tinh thần nêu gương cao trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Trong quá trình công tác, ông Hòa luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, từ đó tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.

Không chỉ vận động hiến đất, ông Hòa còn tích cực huy động sức dân, ngày công, tiền và vật liệu để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Ông Hòa luôn chủ động, trách nhiệm, trực tiếp cùng nhân dân tham gia duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, công trình thủy lợi, giữ gìn cảnh quan môi trường. Những kết quả này đã góp phần làm cho diện mạo thôn quê ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong xây dựng khu dân cư.

Với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy trong công tác Mặt trận, ông Vi Xuân Hòa là cán bộ cơ sở được nhân dân tin tưởng, quý mến. Tôi đánh giá cao những đóng góp của ông Hòa đối với thôn Vinh 2 nói riêng và phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã Võ Lao nói chung. Ông là nhân tố tích cực góp phần đưa các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận đi vào thực chất, tạo chuyển biến trong đời sống khu dân cư” - ông Quản cho biết thêm.