Ông Mai Văn Khiêm làm Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, ngày 18/9/2026.

Theo đó, tiếp nhận ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn vào làm công chức và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Trọng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Phó Cục trưởng Cục KTTV Mai Văn Khiêm. Ảnh: Cục KTTV

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị ông Mai Văn Khiêm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Cục tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ trong thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Lãnh đạo Bộ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Mai Văn Khiêm sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng lãnh đạo Cục và hơn 2.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đoàn kết, nhất trí, đồng hành xây dựng ngành Khí tượng Thủy văn ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm cho biết ông nhận thức sâu sắc những yêu cầu ngày càng cao đối với ngành, nhất là về chất lượng dự báo, cảnh báo; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ; cũng như phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Mai Văn Khiêm khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đổi mới và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.