Ông Mai Văn Khiêm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đã trao Quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 3628/QĐ-BNNMT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo Quyết định, tiếp nhận ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn vào làm công chức và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị ông Mai Văn Khiêm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Lãnh đạo Cục tham mưu hiệu quả cho Lãnh đạo Bộ trong thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Khí tượng Thủy văn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, ngành cần tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, cảnh báo; góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững hạ tầng kinh tế, ổn định sản xuất và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Bộ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Mai Văn Khiêm sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng Lãnh đạo Cục và hơn 2.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đoàn kết, nhất trí, đồng hành xây dựng ngành Khí tượng Thủy văn ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn chúc mừng ông Mai Văn Khiêm . Ảnh: Cục KTTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, đồng hành của tập thể Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn và các đồng nghiệp.

Nhận thức sâu sắc những yêu cầu cao đối với ngành về chất lượng dự báo, cảnh báo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, cũng như phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ông Mai Văn Khiêm khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đổi mới và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.