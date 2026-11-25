Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã đến Ukraine vào chiều 24/11 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, cũng như cộng đồng người gốc Hungary đang sinh sống tại miền Tây nước láng giềng.

Trong cuộc gặp tại Uzhhorod, thuộc vùng Transcarpathia, ông Magyar và ông Zelensky đã nhất trí mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.

"Hôm nay, chúng ta đang xây dựng mối quan hệ giữa hai nước, mở ra một chương mới", ông Magyar phát biểu sau khi cùng ông Zelensky đặt hoa tại đài tưởng niệm các binh sĩ Ukraine đã hy sinh để bảo vệ đất nước.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Hungary tới Ukraine kể từ năm 2015. Sự xích lại gần nhau này đặc biệt quan trọng vì Budapest dưới thời người tiền nhiệm của ông Magyar từng là một trong những rào cản chính đối với tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: United24 Media

Ông Zelensky nhận định chuyến thăm này "chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tích cực", đồng thời cho biết hai bên đã đạt được các thỏa thuận trong các lĩnh vực chính trị, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

"Một chuyến thăm hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực. Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận trong các lĩnh vực chính trị, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Xin cảm ơn!", ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội X cùng hình ảnh về cuộc gặp.

Tổng thống Ukraine cho biết các thỏa thuận đã được thông qua và các nhóm công tác đã được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Dù có cách tiếp cận mềm mỏng hơn, ông Magyar khẳng định Hungary sẽ không gửi vũ khí tới Kiev, nhưng sẽ "sát cánh cùng Ukraine", và ông cũng làm rõ rằng quyền lợi của cộng đồng người gốc Hungary vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự kéo dài, sự thay đổi này đã mang lại những kết quả cụ thể cho Ukraine.

Việc Hungary rút lại các phản đối đối với việc mở 2 nhóm chương đàm phán gia nhập EU đã góp phần thúc đẩy lộ trình châu Âu của Ukraine; trong khi đó, các thỏa thuận mới nhất tạo ra khuôn khổ để giải quyết tranh chấp về vấn đề cộng đồng thiểu số thông qua đàm phán song phương thay vì đối đầu chính trị.

Trước khi khởi hành đến Ukraine, Thủ tướng Hungary chia sẻ: "Tôi hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ thành công. Đây là một ngày mang tính lịch sử và là cơ hội tốt để đặt quan hệ Ukraine - Hungary trên một nền tảng mới, cũng như xây dựng lại lòng tin, giống như cách chúng tôi đã thực hiện với các quốc gia láng giềng khác".

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Brussels vào ngày 16/10. Tại đó, hai bên đã thảo luận về hợp tác song phương, thương mại, các sản phẩm nông nghiệp và tiến trình gia nhập EU của Ukraine. Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn và sắp xếp các cuộc gặp tiếp theo.

Một nguồn tin trong phái đoàn Ukraine chia sẻ với đài Suspilne rằng, các cuộc thảo luận vào ngày 16/10 cũng đề cập đến việc mở nhóm chương đàm phán thứ 4 và thứ 5, hợp tác xuyên biên giới, cũng như vụ việc liên quan đến các nhân viên vận chuyển tiền mặt của ngân hàng Oschadbank – từng bị Hungary tịch thu tiền bạc và tài sản, nhưng sau đó đã được trả lại khi chính phủ của ông Magyar khép lại vụ việc.

Minh Đức (Theo EU Alive, DW)