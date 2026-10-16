Ông Macron: Ukraine nên nhận được 'mọi phương tiện cần thiết để tự bảo vệ mình'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Kiev, nhấn mạnh rằng Ukraine cần được cung cấp các năng lực quân sự cần thiết để tự vệ trước các cuộc tấn công từ Nga.

Tuyên bố này được ông Macron đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 15/10.

"Việc Ukraine nhận được mọi phương tiện cần thiết để tự bảo vệ mình là điều vô cùng quan trọng", ông Macron nói. "Tôi cũng tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong việc tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để tìm kiếm một nền hòa bình vững chắc và lâu dài", Tổng thống Pháp nói thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu

Theo tờ Kyiv Post, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Moscow vẫn tiếp tục các đợt tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đáng chú ý, ngay trong lúc hai nhà lãnh đạo đang thảo luận, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) vào thành phố Lutsk ở miền Tây Ukraine.

Trên Telegram, ông Zelensky mô tả cuộc hội đàm với ông Macron là "rất thực chất", đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với Pháp vì đã hỗ trợ Ukraine ứng phó với các cuộc tấn công, mà ông mô tả là gần như diễn ra liên tục trong những ngày qua.

"Ngay trong lúc chúng tôi đang họp, Nga lại thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tại Lutsk, gây ra tình trạng mất điện trong thành phố", ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố.

Tổng thống Zelensky thông báo rằng Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine trước cuối tháng 10.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án FREYJA – một sáng kiến phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của châu Âu, nhằm phát triển giải pháp thay thế cho các hệ thống đánh chặn tên lửa đắt đỏ do Mỹ sản xuất.

Trong khuôn khổ dự án này, Ukraine đang tự phát triển tên lửa đánh chặn và bệ phóng riêng, trong khi các đối tác châu Âu dự kiến sẽ đóng góp các hệ thống radar, cảm biến cùng những công nghệ thiết yếu khác.

Theo ông Zelensky, các đối tác đang kỳ vọng đạt được những kết quả cụ thể vào cuối năm 2026, mặc dù hệ thống này vẫn đang trong quá trình phát triển.

Sáng kiến FREYJA được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, khiến các cơ sở năng lượng, khu dân cư và những cơ sở hạ tầng khác trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, TRT World)