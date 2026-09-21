Ông Macron: Pháp ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn giữa EU và quốc gia Bắc Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20/9 tuyên bố rằng đất nước ông ủng hộ lộ trình tăng cường gắn kết giữa Canada và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Macron đưa ra phát biểu này tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney – người đang có chuyến thăm tới Saint-Pierre, thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại Saint-Pierre và Miquelon thuộc Pháp.

Tổng thống Pháp cho biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Canada tới vùng lãnh thổ này, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thủy sản, an ninh và năng lượng.

Saint-Pierre và Miquelon nằm ở Bắc Đại Tây Dương, cách đảo Newfoundland của Canada khoảng 25 km (15,5 dặm). Ông Macron cho biết điều này phản ánh mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai nước, những quốc gia "cùng nhìn nhận hiện tại từ một góc độ tương đồng".

Tổng thống Macron khẳng định Pháp hoàn toàn ủng hộ "lộ trình tăng cường gắn kết" giữa EU và Canada, cũng như khả năng Canada trở thành "thành viên liên kết" của EU.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Euractiv

Về phần mình, Thủ tướng Carney cho biết, Canada và châu Âu sẽ xây dựng một "Liên minh vì Tương lai" nhằm củng cố khả năng chống chịu chung.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Mỹ đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ về thương mại, và thay vào đó là xích lại gần hơn với EU.

Ông Carney cho biết, Canada mong muốn thiết lập một "liên minh đặc biệt" với khối kinh tế và chính trị này, dù không hướng tới tư cách thành viên chính thức đầy đủ.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất mở đường để Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của EU.

Trong bài phát biểu thường niên về tình hình liên minh trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg vào ngày 16/9, bà Von der Leyen cho biết EU và Canada sẽ tìm cách nâng tầm quan hệ từ Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA) lên thành một "Liên minh vì Tương lai", bao trùm các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, quốc phòng, khu vực Bắc Cực, năng lượng, khoáng sản thiết yếu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Điều này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng ông sẽ phải xem xét kỹ lưỡng ý nghĩa của việc Canada trở thành "thành viên liên kết" của EU.

Ông cho biết, nếu kết quả không làm ông hài lòng, động thái đó có thể bị coi là một "hành động thù địch", đồng thời đe dọa áp mức thuế quan nặng nề lên châu Âu.

"Nếu đó là thiện chí thì không sao. Nếu là ác ý, chúng tôi sẽ áp mức thuế quan rất cao", ông Trump nói. Ông cũng ám chỉ rằng Mỹ có thể ngừng giao thương với châu Âu đối với "nhiều mặt hàng".

Minh Đức (Theo Xinhua, Al Jazeera)