Ông Mã Thế Anh đắc cử Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 6/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của 475 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 hội viên trong cả nước.

Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa VII, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hội.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ VII. Ảnh: Nguyễn Chi

Ban Thường vụ khóa VII gồm 7 thành viên. NSNA Mã Thế Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Họa sĩ Trần Thái giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch kiêm nhiệm gồm nhà văn Niê Thanh Mai, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thạch Đờ Ni và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phú Văn Hẳn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, NSNA Mã Thế Anh khẳng định Ban Chấp hành khóa VII sẽ tiếp tục giữ gìn đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp của Hội; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và chú trọng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, tập hợp và phát huy đội ngũ văn nghệ sĩ; nâng cao chất lượng sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình, sưu tầm và công bố tác phẩm. Hội cũng chú trọng bảo tồn, phát huy ngôn ngữ, chữ viết, văn học dân gian và nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Ông Mã Thế Anh phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nguyễn Chi

Đáng chú ý, Hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng cường quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số trên môi trường số, qua đó góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Ông Mã Thế Anh bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành khóa VII tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan Trung ương, địa phương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành cùng sự đồng lòng của hội viên, văn nghệ sĩ cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Ban Chấp hành khóa VII đặt mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để hội viên sáng tác những tác phẩm có giá trị, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và đóng góp vào sự phát triển chung của nền văn học nghệ thuật Việt Nam.