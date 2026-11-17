Ông Ma Quang Hiếu - tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều động ông Ma Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 9/8, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, kể từ ngày 10/8.

Đến ngày 1/10, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.