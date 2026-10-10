Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động bổ nhiệm cho ông Lưu Đình Phúc.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan làm Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, cùng 5 phó cục trưởng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện - làm Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế; cùng các quyết định bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm các Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các tân lãnh đạo.