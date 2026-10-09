Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện

Ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao các quyết định về công tác cán bộ tại 4 đơn vị trực thuộc Bộ, gồm Cục Xuất bản và Thư viện, Cục Báo chí, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bên cạnh 4 quyết định bổ nhiệm Cục trưởng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng ký các quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều Phó Cục trưởng tại những đơn vị trên.

Tại Cục Xuất bản và Thư viện, các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Tại Cục Báo chí, các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Hà Yên và ông Nguyễn Văn Thuật.

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình có các Phó Cục trưởng, gồm ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Các quyết định được ban hành trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm kiện toàn nhân sự tại các đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 298/2026/NĐ-CP ngày 27/7/2026 của Chính phủ.