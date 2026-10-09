Ông Lưu Đình Phúc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. (Ảnh: Trần Huấn)

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL điều động và bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Ông Lưu Đình Phúc sinh năm 1975, từng đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Báo chí; Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Ông Lưu Đình Phúc đã có thâm niên nhiều năm làm công tác quản lý báo chí, xuất bản và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Lưu Đình Phúc nói đây là trọng trách lớn, "bởi phía sau mỗi cuốn sách là tri thức và văn hóa, sau mỗi thư viện là cơ hội học tập, sau mỗi tác phẩm văn học là một phần tâm hồn, là bản sắc dân tộc."

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì lễ công bố. (Ảnh: Trần Huấn)

Ông Lưu Đình Phúc cho biết thời gian tới sẽ tập trung bốn nhiệm vụ. Một là tiếp tục các nhiệm vụ với các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo kỷ cương nhưng không ngăn cản sáng tạo. Hai là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành. Ba là hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa. Bốn là xây dựng xã hội đọc, văn hóa đọc hình thành từ ghế nhà trường, văn học được bảo tồn, nuôi dưỡng.

"Tôi xác định phải bắt đầu bằng những việc cụ thể, có mục tiêu, có tiến độ và đo được kết quả," ông Lưu Đình Phúc nói.

Ông nhấn mạnh tinh thần "dám nghĩ mới, dám làm mới và làm đến cùng" và bày tỏ tin tưởng ngành xuất bản sẽ không chỉ làm ra nhiều sách hơn, mà sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn.

Cũng trong lễ trao quyết định, ông Nguyễn Hà Yên, ông Nguyễn Văn Thuật được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (nay là Cục Xuất bản và Thư viện) được bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung, bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số./.