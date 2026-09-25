Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái sinh ngày 9/6/1973; quê tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế.

Ông Lương Hoàng Thái từng có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương.

Ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Công Thương. Ảnh: Báo Công Thương

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003, ông là chuyên viên thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010, ông là Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Từ tháng 11/2010 đến 2/2025, ông giữ chức Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Từ tháng 3/2025, ông làm Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.

Lãnh đạo Bộ Công Thương hiện gồm Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và 4 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn và Lương Hoàng Thái.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, Thạc sĩ công nghệ thông tin, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Ông Nguyễn Thế Mạnh từng đảm nhiệm các vị trí công tác như Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.