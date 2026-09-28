Ông Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lương Hoàng Thái. Ảnh: VGP.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết việc bổ nhiệm là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của ông Lương Hoàng Thái trong suốt thời gian làm việc tại Bộ Công Thương.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc kiện toàn thêm một Thứ trưởng là sự bổ sung kịp thời, góp phần tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo Bộ trong bối cảnh phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ngày càng rộng, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp ngày càng lớn, đặc biệt trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, địa chất, khoáng sản và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là sở trường trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết bản thân trưởng thành từ lĩnh vực thương mại quốc tế, luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của đồng nghiệp và các đơn vị. Đây là nền tảng quan trọng giúp ông hoàn thành nhiệm vụ và được lãnh đạo ghi nhận. Thứ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Thái sinh năm 1973; quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Ths Kinh doanh quốc tế. Ông có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.