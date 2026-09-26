Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo quyết định, ông Lương Hoàng Thái được giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Công Thương sau nhiều năm công tác trong lĩnh vực chính sách thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Ông Lương Hoàng Thái sinh ngày 9/6/1973, quê quán Quảng Ngãi. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Lương Hoàng Thái có thời gian dài làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003, ông công tác với vai trò chuyên viên tại Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2025, ông đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Ông đảm nhiệm vị trí này hơn 14 năm, và đến tháng 3/2025 được điều động làm Cục trưởng Phòng vệ thương mại. Đây là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ trong thương mại.

Ban lãnh đạo Bộ Công Thương hiện gồm Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và 4 Thứ trưởng: Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn và Lương Hoàng Thái.