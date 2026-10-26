Ông Lula tái đắc cử Tổng thống Brazil sau chiến thắng ngược dòng ở vòng hai

Ông Lula trở thành ứng viên đầu tiên trong lịch sử dân chủ Brazil giành chiến thắng chung cuộc sau khi về nhì ở vòng một.

Kết quả đánh dấu sự đảo chiều so với vòng một ngày 4/10, khi ông Flávio Bolsonaro (con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro) dẫn trước với 47,03% phiếu, còn ông Lula đạt 45,16%. Trong ba tuần tiếp theo, ông Lula đẩy mạnh vận động trên mạng xã hội và huy động người ủng hộ, thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Ông Lula mừng chiến thắng cạnh những người ủng hộ. Ảnh: X/LulaOficial

Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng, khi phe ông Lula cáo buộc một số địa phương cản trở xe buýt chở cử tri đến điểm bỏ phiếu. Tại São Bernardo do Campo, ông Lula tuyên bố: “Chúng ta sẽ không để các thị trưởng, thống đốc hay giới doanh nhân cướp mất lá phiếu”, đồng thời nhấn mạnh “Những người này cần phải tôn trọng nền dân chủ”.

Sau khi kết quả được xác nhận, ông Lula ăn mừng cùng phu nhân Rosângela da Silva và các đồng minh tại São Paulo.

Cuộc bầu cử cho thấy sự phân cực sâu sắc trong xã hội Brazil, khi những người ủng hộ hai ứng viên đưa ra quan điểm trái ngược về tình hình kinh tế và đời sống.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở đông bắc Brazil, ông Lula từng làm công nhân cơ khí và lãnh đạo công đoàn trước khi bước vào chính trường. Sau ba lần thất bại trong các cuộc bầu cử tổng thống, ông đắc cử năm 2002 và lãnh đạo đất nước hai nhiệm kỳ liên tiếp, đến năm 2011.

Năm 2022, ông trở lại và đánh bại ông Jair Bolsonaro. Chiến thắng lần này trước con trai cựu Tổng thống cũng khép lại hy vọng được ân xá của ông Jair Bolsonaro, người đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính.