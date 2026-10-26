Ông Lula tái đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ tư

Theo kết quả kiểm phiếu của Tòa án Bầu cử Cấp cao Brazil (TSE), Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Lao động (PT), giành 51,79% số phiếu hợp lệ ở vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25/10, vượt qua Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro của Đảng Tự do (PL), người giành 48,21% số phiếu.

Với hơn 64,2 triệu phiếu bầu, ông Lula giành chiến thắng với cách biệt khoảng 4,43 triệu phiếu, trở thành chính trị gia đầu tiên trong lịch sử Brazil đắc cử tổng thống bốn lần.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra hôm 4/10, ông Flavio Bolsonaro dẫn đầu với 47,03% số phiếu, trong khi ông Lula đứng thứ hai với 45,16%. Do không ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu hợp lệ, hai người phải bước vào vòng bỏ phiếu quyết định ngày 25/10.

Đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1980, một ứng cử viên đứng thứ hai ở vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Brazil đảo ngược tình thế và giành chiến thắng chung cuộc.

Trên mạng xã hội X sáng 26/10, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cảm ơn người dân vì đã “nỗ lực hết mình để đi bỏ phiếu, bảo vệ tương lai của đất nước”.

“Chiến thắng này là của tất cả chúng ta. Chiến thắng thuộc về nhân dân Brazil! Các bạn khiến tôi vô cùng xúc động và thắp lên trong tôi niềm hy vọng mới. Chiến thắng này thuộc về một dân tộc luôn giữ vững niềm tin, không ngừng đấu tranh và không bao giờ từ bỏ nỗ lực xây dựng một đất nước Brazil công bằng hơn, có chủ quyền và dân chủ hơn,” ông Lula viết.

Ông Lula dự kiến tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ tư vào ngày 5/1/2027.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Chile ngày 22/7. Ảnh: X/@LulaOficial

Đối thủ của ông Lula, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, là con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người từng lãnh đạo Brazil từ năm 2019 đến năm 2022.

Theo Reuters và Bloomberg, ông Flavio Bolsonaro được xem là người kế thừa di sản chính trị của cha mình, với chương trình tranh cử tập trung vào các chính sách kinh tế thân thiện với doanh nghiệp và cắt giảm chi tiêu công.

Trong khi đó, ông Lula tập trung vận động cử tri bằng những cam kết cải thiện đời sống người lao động, mở rộng phúc lợi xã hội và giảm gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Trong những tuần cuối của chiến dịch tranh cử, ông Lula công bố các biện pháp hỗ trợ tái cơ cấu nợ tiêu dùng và đề xuất miễn phí sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên toàn quốc vào cuối tuần.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva ăn mừng chiến thắng ngày 25/10. Ảnh: X/@LulaOficial (tài khoản X của ông Lula)

Vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 25/10 xuất hiện tranh cãi liên quan đến khả năng tiếp cận các điểm bỏ phiếu của cử tri. Tòa án Tối cao Brazil quyết định gia hạn thời gian bỏ phiếu thêm hai giờ tại một số địa điểm sau khi nhận được phản ánh về những khó khăn trong việc di chuyển của cử tri.

Sau khi kết quả được công bố, ông Flavio Bolsonaro tuyên bố sẽ yêu cầu hủy kết quả bầu cử, viện dẫn quyết định gia hạn thời gian bỏ phiếu. Tuy nhiên, Reuters nhận định khả năng đảo ngược kết quả là rất thấp do cách biệt hơn 4 triệu phiếu giữa hai ứng cử viên.

Sinh năm 1945 trong một gia đình nghèo ở vùng Đông Bắc Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva từng làm công nhân luyện kim và trở thành lãnh đạo công đoàn trước khi bước vào chính trường.

Ông là một trong những người sáng lập Đảng Lao động Brazil và lần đầu đắc cử tổng thống vào năm 2002.

Trong hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2003 đến năm 2010, ông Lula được biết đến với các chương trình giảm nghèo, mở rộng phúc lợi xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, tỷ lệ ủng hộ ông từng đạt 83%.

Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông sau đó trải qua nhiều biến động. Ông bị giam giữ từ năm 2018 đến năm 2019 liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, trước khi những bản án này bị hủy bỏ. Năm 2022, ông Lula trở lại chính trường và đánh bại Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro, qua đó giành nhiệm kỳ thứ ba.