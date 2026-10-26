Ông Lula đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ tư

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ngày 25-10 (giờ địa phương)

Theo số liệu chính thức của Tòa án Bầu cử tối cao Brazil, ông Lula đạt 51,78% số phiếu, ông Flavio Bolsonaro, Thượng nghị sĩ cánh hữu, đạt 48,22%

Ông Lula dẫn trước hơn 4,4 triệu phiếu

Kết quả này đảo ngược vòng một ngày 4-10. Khi đó, ông Flavio Bolsonaro dẫn đầu với 47,03% số phiếu hợp lệ, còn ông Lula có 45,16%

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Brazil khôi phục nền dân chủ, một ứng viên thua ở vòng một nhưng lại giành chiến thắng ở vòng hai

Đêm kiểm phiếu diễn ra căng thẳng. Ở thời điểm mới kiểm khoảng 25% số phiếu, ông Flavio dẫn trước với hơn 50,5%

Sau đó, ông Lula vượt lên khi các khu vực bỏ phiếu lần lượt công bố kết quả

Ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho một dòng họ chính trị cánh hữu từng cam kết thắt chặt quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Flavio cũng tuyên bố sẽ tìm cách ân xá cho cha mình nếu đắc cử. Cha ông là cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Ông Jair Bolsonaro đã bị tuyên hơn 25 năm tù vì âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2022

Chiến dịch tái tranh cử của ông Lula gặp nhiều khó khăn do lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt và an ninh

4 năm trước, ông Lula đánh bại ông Jair Bolsonaro với tỷ lệ sát nút 50,90% so với 49,10%

Ông Lula sẽ bước sang tuổi 81 vào ngày 27-10. chiến thắng này đánh dấu một chương cuối đầy ấn tượng trong sự nghiệp chính trị của ông

Sau khi bước chân vào chính trường, ông Lula đã 3 lần tranh cử Tổng thống không thành công vào các năm 1989, 1994 và 1998

Năm 2002, ông trở thành tổng thống xuất thân từ tầng lớp lao động đầu tiên được bầu chọn của Brazil

Đây là nhiệm kỳ thứ 4 của Lula. Ông đã cầm quyền 2 nhiệm kỳ 2003-2010 và 2023-2026, và giờ là 2027-2030. Ông là người Brazil đầu tiên giành chiến thắng 4 cuộc bầu cử tổng thống bằng phiếu trực tiếp vào 2002, 2006, 2022 và 2026

Người dân vui mừng trên đường phố Sao Paulo, nơi ông Lula theo dõi quá trình kiểm phiếu

Giới quan sát cho rằng khi ông Lula tiếp tục nắm quyền, Brazil sẽ giữ khoảng cách với Washington và đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc

Chiến thắng này cũng được xem là bước cản đối với làn sóng cánh hữu đang lan rộng ở nhiều nước Mỹ Latin