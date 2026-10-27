Ông Lula da Silva đắc cử tổng thống Brazil

Flavio Bolsonaro là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã đặt nghi vấn về quyết định được đưa ra vào cuối ngày 25/10 bởi một thẩm phán Tòa án Tối cao. Quyết định này cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm hai giờ với lý do có những bất thường trong việc vận chuyển cử tri. Ông cho biết sẽ yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử.

Trong khi vị thượng nghị sĩ này tìm cách phản đối kết quả, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ chiến thắng của ông Lula. Những lời chúc mừng liên tiếp được gửi đến từ Liên minh châu Âu (EU), Mexico, Pháp, Canada, Ấn Độ, Nga...

Theo các nhà phân tích, với khoảng cách hơn 4 triệu phiếu bầu giữa ông Lula và đối thủ, nỗ lực hủy bỏ kết quả bầu cử của ông Bolsonaro khó có khả năng thành công.

Ông Luiz Inacio Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil - Ảnh: Reuters

Đơn kiến ​​nghị của ông Bolsonaro cũng trở nên thiếu thuyết phục khi chính chiến dịch tranh cử của ông trước đó từng yêu cầu kéo dài thời gian bỏ phiếu do mưa lớn tại khu vực miền nam – là khu vực có tư tưởng thiên hướng bảo thủ.

Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng việc ông Bolsonaro từ chối thừa nhận thất bại có thể châm ngòi cho một làn sóng biểu tình.

Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro (áo trắng)- Ảnh: Reuters

Trước đó, sau cuộc bầu cử năm 2022, ông Jair Bolsonaro đã đẩy Brazil vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc khi những người ủng hộ ông xông vào các tòa nhà chính phủ để phản đối kết quả. Sau đó, ông đã phải nhận bản án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính.

Trong khi ông Flavio Bolsonaro thách thức kết quả bầu cử trong nước, các nhà lãnh đạo quốc tế đã nhanh chóng công nhận chiến thắng của ông Lula.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Brazil có "nhiều điều để cùng xây dựng", trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định: "Dân chủ và chủ nghĩa đa phương đã giành chiến thắng tại Brazil". Điện Kremlin hoan nghênh việc ông Lula tái đắc cử, đồng thời ca ngợi những đóng góp của ông đối với quan hệ song phương và khối BRICS. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã gửi lời chúc mừng tới nhà lãnh đạo cánh tả này vì "kết quả bầu cử đáng kinh ngạc", đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác.

Kết quả này được cho là sẽ gây thất vọng cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump – những người từng dẫn đầu chiến dịch nhằm đưa gia đình ông Bolsonaro trở lại nắm quyền.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nêu bật thành tích giảm nghèo và bất bình đẳng, đồng thời nhấn mạnh các kết quả đạt được như tỷ lệ thất nghiệp, nạn mù chữ và tình trạng phá rừng đều ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ tư của ông có thể sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Ông sẽ phải làm việc cùng một Quốc hội có nhiều đồng minh của Bolsonaro.