Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông sẵn sàng đi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moskva để tham gia các cuộc đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ông thậm chí đề nghị trực tiếp bảo đảm an ninh cho nhà lãnh đạo Ukraine trong chuyến đi này.

Trong trích đoạn cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Le Point, dự kiến công bố ngày 25/11, ông Lukashenko nói hai nhà lãnh đạo có thể cùng lên máy bay tới thủ đô Nga.

Tổng thống Belarus khẳng định sẽ đi cùng ông Zelensky, bảo đảm an toàn và lo liệu những vấn đề cần thiết khác.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian được nối lại trong tháng 11.

Ông Lukashenko đánh giá đây là diễn biến tích cực, đồng thời hoan nghênh khả năng các nhà đàm phán châu Âu tham gia những vòng thương lượng tiếp theo.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Nga, Ukraine và Belarus mới là những quốc gia Slav có vai trò quyết định đối với việc giải quyết các vấn đề trong khu vực.

Ông Lukashenko đồng thời cho rằng Nga đang giành ưu thế trên chiến trường và Ukraine cần chấm dứt xung đột.

Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố nếu ông Zelensky không chấp nhận thực tế này, ông có thể tiếp tục cuộc chiến và trực tiếp ra tiền tuyến chiến đấu. Phát biểu cho thấy lập trường nghiêng về Moskva của Minsk trong vấn đề Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề nghị ông Zelensky tới Moskva để đàm phán. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ phương án này, đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin tại một địa điểm khác được xem là trung lập hơn.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga và từng cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ nước này làm bàn đạp tiến công Ukraine trong giai đoạn đầu chiến sự.

Minsk cũng cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ cho Moskva. Vì vậy, đề nghị bảo đảm an ninh của ông Lukashenko có thể mang ý nghĩa chính trị đáng chú ý, nhưng chưa đồng nghĩa Kiev sẽ chấp nhận tới Nga đàm phán.

Ukraine nhiều lần chỉ trích vai trò của Belarus trong cuộc xung đột và cảnh báo Minsk không tham gia sâu hơn vào các hoạt động quân sự.

Kiev gần đây cũng bày tỏ lo ngại trước những hoạt động chuẩn bị quân sự được cho là diễn ra ở phía Belarus dọc biên giới hai nước, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào miền bắc Ukraine.