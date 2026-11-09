Ðồng lòng xây dựng giao thông nông thôn

Nối mạch giao thông

Không khí thi đua lao động, hiến đất làm đường đang lan toả rộn ràng khắp các ngõ xóm ở Cà Mau. Thay thế những tuyến đường đất lầy lội, thường xuyên ngập nước do triều cường là những "con đường phát triển" đang dần vươn dài, mang theo niềm vui và kỳ vọng đổi đời cho hàng ngàn hộ dân vùng nông thôn.

Tại phường Láng Tròn, theo danh mục được phê duyệt giai đoạn 2026-2030, địa phương triển khai 45 tuyến đường, với tổng chiều dài 79 km, tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 222,5 tỷ đồng. Ngay trong quý IV/2026, phường ưu tiên thực hiện 4 công trình trọng điểm, gồm 3 dự án cứng hoá mặt đường đất đen và 1 dự án nâng cấp, mở rộng.

Ðể tạo sự đồng thuận cao, cấp uỷ, chính quyền phường Láng Tròn bám sát cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường, chia sẻ: “Qua rà soát quy mô và yêu cầu mặt đường, diện tích dự kiến vận động Nhân dân hiến đất là hơn 227.810 m². UBND phường tổ chức họp dân theo từng tuyến để thông tin cụ thể về chủ trương, quy mô và phương án thực hiện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân”.

Không chỉ hiến đất, nhường mặt bằng, vai trò giám sát của người dân cũng được phát huy mạnh mẽ. Ông Trương Vũ Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Láng Tròn, cho biết: "Mặt trận thành lập các ban giám sát cộng đồng để theo dõi tiến trình thi công. Người dân là chủ thể trực tiếp kiểm tra, giám sát và cùng bảo quản công trình cho đến ngày nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng”.

Vai trò chủ thể "cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra, cùng thụ hưởng" của Nhân dân trong xây dựng giao thông nông thôn được phát huy hiệu quả.

Hơi thở đổi mới đang hiện hữu rõ nét tại tuyến đường từ Trường Tiểu học Phong Tân đi Miếu Bà (Khóm 16, phường Láng Tròn). Hơn chục năm qua, bà con nơi đây hằng mong có con đường bê tông kiên cố, nay được Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, lòng dân như mở hội.

Tiêu biểu cho tinh thần vì việc chung ấy là hộ ông Bùi Văn Hên (Khóm 16). Dù có phần đất dài tới 80 m nằm dọc tuyến đường bị ảnh hưởng, gia đình ông vẫn vui vẻ, nhiệt tình ủng hộ chủ trương lớn của Nhà nước.

Ông Hên bày tỏ: "Cán bộ quan tâm tổ chức họp dân nhiều lần để bàn bạc thấu đáo. Giờ bà con đồng lòng hiến đất để làm đường, ai nấy đều mừng lắm, mừng vì quê hương sắp đổi mới”.

Tinh thần thi đua sôi nổi ấy cũng lan toả tại công trình nâng cấp đường Tân Minh Ðiền (Khóm 15, phường Láng Tròn). Tuyến đường huyết mạch dài 3 km dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 tới đây. Nhận thức rõ hạ tầng giao thông là tiền đề để phát triển kinh tế, người dân sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích kinh tế trước mắt.

Ông Võ Ngọc Dũng, Trưởng khóm 15 (phường Láng Tròn), chia sẻ: "Muốn phát triển kinh tế thì phải có lộ giao thông khang trang. Vì mục tiêu chung đó, tôi sẵn sàng hiến đất để mở rộng tuyến đường, giúp việc đi lại, giao thương của bà con thuận lợi hơn”.

Tầm nhìn dài hạn

Không chỉ riêng Láng Tròn, phong trào xây dựng giao thông nông thôn đang diễn ra sôi nổi tại xã Vĩnh Mỹ và xã Ðất Mũi.

Giai đoạn 2026-2030, Vĩnh Mỹ dự kiến thực hiện 55 công trình, với chiều dài gần 62 km. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% ấp đều có đường bê tông kết nối thuận lợi đến khu dân cư và vùng sản xuất.

Tại lễ ra quân thực hiện Nghị quyết 16 vào ngày 8/10 vừa qua tại Ấp 33, ông Trần Minh Thới, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ, nhấn mạnh: “Tiến trình thực hiện phải kiên định phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ để huy động tối đa sự tham gia của Nhân dân”.

Trong khi đó, tại xã Ðất Mũi, do đặc thù địa hình thấp trũng, thường xuyên ngập úng do triều cường, việc đầu tư hạ tầng giao thông càng trở nên cấp thiết. Xã đang tập trung triển khai 3 tuyến lộ giao thông tại các ấp: Cái Mòi, Khai Long và Nguyễn Quyền, với tổng chiều dài gần 2,6 km, tổng vốn đầu tư gần 5,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đồng chí Kiều Minh Tiếng, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Ðất Mũi, để phát huy hiệu quả lâu dài của các dự án, địa phương cần sự đồng hành bền chặt của Nhân dân: "Mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền trong suốt tiến trình thi công; đồng thời quan tâm bảo vệ, giữ gìn và sử dụng công trình đúng mục đích để phục vụ lợi ích chung lâu dài của cộng đồng”.

UBND xã Ninh Thạnh Lợi xây dựng tuyến đường Kênh Tà Hong (ấp Kos Thum), đoạn từ cầu Út Bạch đến chùa Kos Thum, với mặt đường bê tông rộng từ 2-3,5 m.

Những "con đường phát triển" đang từng bước xoá nhoà khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Khi ý Ðảng hợp với lòng dân, khi vai trò làm chủ của người dân được tôn trọng và phát huy tối đa, đó chính là nguồn lực nội sinh vô tận, tạo nền tảng vững chắc để kinh tế - xã hội tỉnh nhà vươn lên giàu đẹp, văn minh trong giai đoạn mới.