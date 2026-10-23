Ông lớn viễn thông Nhật Bản xin lỗi vì hơn 520.000 ha rừng Mông Cổ bị thiêu rụi

Tập đoàn viễn thông Nhật Bản KDDI vừa lên tiếng xin lỗi sau sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu bảo tồn thiên nhiên Numrug (tỉnh Dornod, miền Đông Mông Cổ).

Hãng thông tấn nhà nước Mông Cổ Montsame cho biết, vụ cháy bắt đầu từ ngày 8/10 và lan nhanh ra các thảo nguyên xung quanh, thiêu rụi hơn 520.000 ha đất, bao gồm khoảng 80% diện tích của khu bảo tồn trọng yếu này.

Khu bảo tồn Numrug được đánh giá là nơi lưu giữ một trong những hệ sinh thái nguyên sinh được bảo tồn tốt nhất ở phía Đông Mông Cổ, đồng thời là môi trường sống của nhiều loài động vật quý hiếm như tuần lộc, gấu nâu và lợn rừng.

Tóm tắt diễn biến vụ cháy rừng. Video: Tân Hoa Xã

Theo điều tra ban đầu và thông tin từ Tân Hoa Xã, đám cháy bùng phát từ hoạt động của đoàn xe thuộc Mobicom - nhà mạng viễn thông lớn tại Mông Cổ có vốn đầu tư từ KDDI.

Theo đó, đoàn công tác gồm 13 người di chuyển trên 5 xe ô tô, trong đó có các lãnh đạo cấp cao người Nhật Bản của Mobicom, đã tiến sâu vào vùng lõi vốn cấm người ngoài xâm nhập của khu bảo tồn Numrug.

Cỏ khô bị cuốn vào gầm của một chiếc xe rồi bốc cháy, sau đó gió mạnh và thời tiết hanh khô đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội ra thảo nguyên.

Phía Mobicom giải trình chuyến đi nhằm khảo sát phục vụ xây dựng hạ tầng viễn thông và kiểm tra mạng lưới kết nối, đồng thời mô tả vụ việc là một "tai nạn vận hành". Tuy nhiên, giới chức và truyền thông Mông Cổ hoài nghi về tính khả thi kinh tế - kỹ thuật của dự án cáp quang tại khu vực hoang vu này, đồng thời đặt ra nghi vấn đoàn xe có thể đã vào khu bảo tồn để săn bắn và câu cá trái phép các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra và chưa có kết luận pháp lý chính thức cuối cùng.

Nỗ lực cứu hỏa xuyên biên giới và làn sóng phẫn nộ

Để khống chế đám cháy, chính phủ Mông Cổ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp liên tỉnh, điều động 606 nhân viên cứu hộ cùng 100 thiết bị chuyên dụng từ 60 đội phòng cháy chữa cháy thuộc ba tỉnh. Ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt sau nhiều ngày nỗ lực, dù thời tiết khô hanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.

Mobicom, công ty con của KDDI, là nhà mạng thống trị Mông Cổ với khoảng 1,8 triệu thuê bao. Ảnh: Bloomberg

Do đám cháy tiến sát biên giới Trung Quốc - Mông Cổ, phía Trung Quốc cũng huy động hơn 3.400 lính cứu hỏa và lực lượng mặt đất tuần tra 24/24 dọc theo đoạn biên giới thuộc khu tự trị Nội Mông để ngăn ngọn lửa lan sang lãnh thổ nước này.

Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Mông Cổ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật môi trường của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Temuulen Ganzorig khẳng định những cá nhân liên quan, cùng các cán bộ thuộc ban quản lý cửa khẩu biên giới để xảy ra vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường toàn bộ thiệt hại sinh thái.

Đại diện KDDI xác nhận ban lãnh đạo Mobicom, bao gồm CEO Yasuhiro Ochi, có mặt trên các phương tiện vào thời điểm xảy ra sự cố, đồng thời tuyên bố tập đoàn nhìn nhận vụ việc một cách hết sức nghiêm túc và sẽ hỗ trợ tối đa cho quá trình điều tra của các cơ quan chức năng Mông Cổ.

(Theo Xinhua, NHK)