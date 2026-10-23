'Ông lớn' thời trang Adidas tăng đầu tư, mở cửa hàng di sản, flagship tại Việt Nam

Không gian đậm chất di sản Hội An của Adidas

Liên tiếp đưa những mô hình cửa hàng mới vào Việt Nam, Adidas đang kết hợp danh mục sản phẩm thể thao, thời trang với dịch vụ cá nhân hóa và văn hóa địa phương để tiếp cận người mua.

Adidas vừa khai trương cửa hàng flagship sáu tầng gần hồ Hoàn Kiếm, nối tiếp việc mở cửa hàng di sản đầu tiên tại Việt Nam ở phố cổ Hội An hồi đầu tháng 10. Hai điểm bán mới bổ sung những mô hình khác biệt vào mạng lưới của thương hiệu thể thao Đức, với không gian nghệ thuật, dịch vụ cá nhân hóa và thiết kế gắn với địa phương.

Những khoản đầu tư này diễn ra khi người tiêu dùng Việt Nam có thêm nhu cầu đối với sản phẩm chất lượng và trải nghiệm mua sắm, đồng thời cân nhắc kỹ hơn về giá trị nhận được. Với Adidas, việc phát triển cửa hàng vì thế gắn với cả mở rộng danh mục hàng hóa và tạo thêm lý do để khách hàng ghé mua trực tiếp.

ĐẦU TƯ CỬA HÀNG KHÁC BIỆT

Tờ RetailBoss đưa tin Adidas Hoàn Kiếm Flagship là cửa hàng độc lập nhiều tầng đầu tiên của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Không gian sáu tầng tập hợp các dòng sản phẩm Adidas Football, Adidas Running, Adidas Originals và Y-3, cùng sản phẩm dành cho golf, pickleball và thể thao đua xe. Khách hàng có thể tìm trang phục, giày tập luyện chuyên dụng và các thiết kế thiên về thời trang trong cùng một địa điểm.

Việc đưa nhiều ngành hàng vào flagship giúp Adidas giới thiệu danh mục rộng hơn tại khu vực trung tâm Hà Nội. Bên cạnh các môn thể thao quen thuộc, cửa hàng còn dành chỗ cho những nhu cầu như pickleball và thể thao đua xe, bổ sung lựa chọn ngoài nhóm giày dép, quần áo sử dụng hằng ngày.

Flagship đầu tiên của Đông Nam Á được Adidas đặt tại Việt Nam

Không gian cửa hàng được thiết kế với những chi tiết gợi nhắc Tháp Rùa, cầu Long Biên và Khuê Văn Các. Khu vực sân thượng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm có tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Max và Truy Bảo. Các yếu tố này được bố trí cùng khu vực trưng bày sản phẩm, đưa hình ảnh Hà Nội vào trải nghiệm tại điểm bán.

Trước đó, đầu tháng 10, Adidas khai trương cửa hàng di sản đầu tiên tại Việt Nam trong một ngôi nhà khoảng 300 năm tuổi ở phố cổ Hội An. Cửa hàng giữ hình ảnh tường vàng, mái ngói truyền thống, kết hợp những chi tiết thiết kế lấy cảm hứng địa phương với cách trưng bày của Adidas Originals.

Dịch vụ Made For You cho phép khách hàng cá nhân hóa sản phẩm, trong khi khu vực sân thượng được thiết kế để phục vụ các buổi gặp gỡ cộng đồng. Với mô hình này, kiến trúc Hội An trở thành một phần của không gian kinh doanh, thay vì chỉ đóng vai trò phông nền cho cửa hàng.

Hoàn Kiếm và Hội An cho thấy cách Adidas điều chỉnh mô hình bán lẻ theo từng địa điểm. Hướng đầu tư này đã được Adidas triển khai trước đó tại TP.HCM. Tháng 4/2025, hãng khai trương Brand Center đầu tiên tại Việt Nam ở Saigon Centre, tập hợp nhiều nhóm sản phẩm thể thao và thời trang, đồng thời đưa khu vực Made For You vào phục vụ khách hàng. Năm 2026, Hanoi Centre cũng giới thiệu Adidas Brand Center trong danh mục thương hiệu của trung tâm thương mại.

Như vậy, Adidas đang bổ sung nhiều hình thức bán lẻ trên nền mạng lưới đã có tại Việt Nam. Tính đến đầu tháng 10/2026, thương hiệu có khoảng 80-90 cửa hàng bán lẻ và outlet chính thức trên cả nước. Adidas có mặt tại Việt Nam năm 1993 và thành lập công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn vào năm 2009. Mạng lưới hiện hữu giúp thương hiệu duy trì độ phủ, còn các cửa hàng mới có thêm không gian để giới thiệu sản phẩm và triển khai dịch vụ.

NGƯỜI MUA SẴN SÀNG CHI, NHƯNG ĐÒI HỎI GIÁ TRỊ RÕ RÀNG

Sức hút của thị trường Việt Nam nằm ở nhu cầu mua sắm đang phân hóa: một bộ phận khách hàng tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ cao cấp hơn, trong khi vẫn chủ động so sánh giá và lựa chọn khoản chi phù hợp.

Cập nhật tháng 7/2026 của Visa ghi nhận chi tiêu cho sản phẩm, dịch vụ cao cấp và phong cách sống tại Việt Nam đang tăng. Người tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm tốt hơn trong mua sắm, du lịch, chăm sóc sức khỏe và ăn uống; nhóm khách hàng khá giả thuộc thế hệ trẻ là một trong những động lực của xu hướng này.

Nhu cầu chi tiêu theo sở thích cũng được ghi nhận trong các phân tích về bán lẻ. Tại sự kiện về thị trường bán lẻ và hàng cao cấp Đông Nam Á tháng 7/2025, Savills cho biết 28% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi nhiều hơn cho những thứ họ yêu thích dù không thiết yếu. Quần áo nằm trong nhóm hàng được đề cập, cùng mỹ phẩm và điện tử.

Với một thương hiệu kinh doanh đồng thời sản phẩm thể thao và thời trang như Adidas, nhu cầu này mở ra nhiều nhóm khách hàng. Người mua giày chạy bộ có yêu cầu về công năng khác với khách tìm một đôi Samba hay Superstar để sử dụng hằng ngày. Việc tập hợp các dòng sản phẩm trong cửa hàng lớn giúp hãng phục vụ những mục đích mua sắm khác nhau, đồng thời tạo điều kiện để khách thử và so sánh trực tiếp.

Dù vậy, khả năng chi trả không đồng nghĩa với quyết định mua dễ dàng hơn. Báo cáo Purchasing Power Observatory 2025, được Havas Việt Nam công bố tháng 3/2026, khảo sát 1.001 người trưởng thành trong nước, cho thấy 87% so sánh giá thường xuyên hơn một năm trước. Có 92% cho rằng mức giá tốt phải hợp lý và tương xứng với chất lượng. Báo cáo cũng ghi nhận người tiêu dùng chọn lọc hơn khi chi cho thời trang và giải trí.

Trong bối cảnh đó, cửa hàng cần đáp ứng những nhu cầu cụ thể ngoài việc trưng bày hàng hóa. Khách mua sản phẩm thể thao cần thử độ vừa vặn và tìm hiểu công năng; khách quan tâm thời trang có thể muốn xem trực tiếp chất liệu, phối màu hoặc lựa chọn cách cá nhân hóa. Các dịch vụ này tạo thêm giá trị cho việc mua tại cửa hàng, bên cạnh sự thuận tiện của kênh trực tuyến.

Việt Nam đang có thêm những cửa hàng Adidas được đầu tư riêng về danh mục và không gian. Dư địa kinh doanh nằm ở các nhu cầu mua sắm đa dạng ấy: sản phẩm phục vụ tập luyện, thời trang sử dụng hằng ngày và dịch vụ dành cho khách muốn có lựa chọn mang dấu ấn cá nhân. Sự cân nhắc ngày càng kỹ của người mua cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng cho thương hiệu: trải nghiệm khác biệt phải đi cùng sản phẩm và dịch vụ xứng đáng với khoản chi.