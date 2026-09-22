Ông lớn quản lý đất nông nghiệp Hoa Kỳ thâu tóm nền tảng số 'kỳ lân'

Farmers National Company đã hoàn tất thương vụ mua lại CommonGround, tuy nhiên giá trị giao dịch không được công bố

Farmers National Company đã hoàn tất thương vụ mua lại CommonGround, tuy nhiên giá trị giao dịch không được công bố. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất nông nghiệp tại hơn 30 bang của Hoa Kỳ và cung cấp các dịch vụ liên quan đến quản lý trang trại, đất đai và bất động sản nông nghiệp. CommonGround được xây dựng như một thị trường trực tuyến dành cho đất nông nghiệp, giúp chủ đất đưa các thửa đất lên nền tảng và tiếp cận nông dân đang tìm kiếm diện tích sản xuất. Nền tảng đồng thời cung cấp các công cụ hỗ trợ định giá, đăng thông tin và quản lý quá trình cho thuê.

Theo thông tin từ CommonGround, nền tảng này đã định giá hơn 2 triệu acre đất nông nghiệp, tương đương khoảng 809.000 ha. Trong đó, hơn 100.000 acre, tương đương khoảng 40.500 ha, từng được đưa lên thị trường cho thuê. Việc số hóa thị trường đất có ý nghĩa đáng kể đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại Hoa Kỳ, khả năng tiếp cận đất canh tác là một trong những yếu tố quyết định quy mô sản xuất của nông hộ. Trong khi đó, thị trường cho thuê đất truyền thống phụ thuộc nhiều vào quan hệ địa phương, thông tin từ cộng đồng nông dân và các nhà môi giới.

Theo thông tin từ CommonGround, nền tảng này đã định giá hơn 2 triệu acre đất nông nghiệp, tương đương khoảng 809.000 ha

Nền tảng trực tuyến có thể giúp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa chủ đất và người thuê. Thay vì chỉ tiếp cận những thửa đất thông qua mạng lưới quan hệ sẵn có, nông dân có thể tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng diện tích sản xuất trên một thị trường rộng hơn. Đối với chủ đất, dữ liệu về giá thuê và nhu cầu của người sản xuất có thể hỗ trợ quá trình xác định mức giá phù hợp. Đây là vấn đề ngày càng đáng chú ý trong bối cảnh nông dân Hoa Kỳ phải đối mặt với biến động giá nông sản, chi phí đầu vào và chi phí vốn.

Thay vì chỉ tiếp cận những thửa đất thông qua mạng lưới quan hệ sẵn có, nông dân có thể tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng diện tích sản xuất trên một thị trường rộng hơn

Sau thương vụ, công nghệ của CommonGround sẽ được kết hợp với mạng lưới chuyên gia quản lý đất của bên mua. Mục tiêu là kết nối dữ liệu thị trường với kiến thức địa phương để hỗ trợ chủ đất và nông dân trong các quyết định liên quan đến cho thuê và khai thác đất. Thương vụ cho thấy đất nông nghiệp đang trở thành một lĩnh vực ngày càng được thúc đẩy bởi dữ liệu. Khi giá trị đất, tiền thuê và hiệu quả sản xuất phụ thuộc vào nhiều biến số, các nền tảng số có thể trở thành công cụ quan trọng giúp thị trường đất nông nghiệp minh bạch và hiệu quả hơn.