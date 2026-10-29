'Ông lớn' phòng gym đóng cửa hàng loạt, hội viên lo mất trắng tiền tỷ

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Đỗ Hạ Uyên (TPHCM), hội viên của California Fitness & Yoga từ năm 2014 tới nay, cho biết thẻ của chị còn hạn đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, các chi nhánh gần nhà và nơi làm việc đã đóng cửa, khiến chị không thể duy trì lịch tập thường xuyên.

Chưa kể, trong khoảng 3 tháng qua, tại nhiều chi nhánh ở TPHCM, hội viên không được cung cấp khăn và nước như cam kết ban đầu. Khu vệ sinh, phòng tắm cũng không được dọn dẹp thường xuyên.

“Huấn luyện viên cá nhân (PT) của tôi cũng chia sẻ bị nợ lương 3 tháng nay. Lớp Yoga thì kêu gọi 'ủng hộ' giáo viên trong ngày tập, vì giáo viên chưa được thanh toán lương”, chị Uyên nói.

Vì dịch vụ bị gián đoạn, chị chấp nhận bỏ thẻ và bán lại 20 buổi tập với PT cho hội viên khác và chuyển qua một chuỗi phòng gym khác ở TPHCM.

Tương tự, chị Bích Thủy (TPHCM) vừa mua gói thẻ Iconic với giá hơn 100 triệu đồng vào đầu tháng 9. Chị Thủy chia sẻ, nhân viên kinh doanh khi bán thẻ vẫn cam kết về tình hình hoạt động của chi nhánh, cùng với các điều khoản về sử dụng dịch vụ như có thể tập ở bất cứ phòng nào, sử dụng các dịch vụ hồ bơi, khăn tập miễn phí và chỗ đậu xe ô tô.

Nhiều chi nhánh của California Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa khiến hội viên mua thẻ tập lâu dài không khỏi lo lắng. Ảnh: Thu Hà

Tuy nhiên, 6h sáng 24/10, chị Thủy tới Cali Thảo Điền để luyện tập thì đến 20h chị nhận được thông báo một số chi nhánh, gồm Cali Thảo Điền, Cali Landmark, Cali Tower, Gigamall sẽ tạm ngưng mở cửa từ ngày 24-30/10, với lý do liên quan đến vận hành.

Tới ngày 25/10, chi nhánh Cali 3/2 và Cali Thủ Đức cũng thông báo tạm dừng hoạt động.

“Nhân viên bán thẻ tập hướng dẫn tôi tới các chi nhánh còn mở cửa như Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square, nhưng các chi nhánh này quá xa so với nhà ở và nơi tôi làm việc. Tôi chưa biết phải làm sao với thẻ của mình", chị nói.

Chị Thủy kể: "Bạn tôi có người còn mua gói thẻ trọn đời, mới sử dụng được 1 năm gần đây. Có người thì mua gói tập trả góp, dịch vụ bị cắt nhưng hàng tháng vẫn phải thanh toán tiền gốc và lãi cho các ngân hàng, tức còn khổ hơn cả tôi”.

Trên các hội nhóm ở mạng xã hội, nhiều hội viên ở khu vực khác như phường Vũng Tàu (Vũng Tàu cũ), Nha Trang cũng liên tục đăng tải các bài viết nhượng lại số buổi tập cùng PT chưa sử dụng do chuỗi dừng hoạt động. Hầu hết hội viên đều bày tỏ bức xúc vì số lượng chi nhánh đóng cửa đồng loạt chỉ sau vài ngày lãnh đạo doanh nghiệp này lên tiếng xin lỗi và cam kết khắc phục các vấn đề về dịch vụ.

Thậm chí, nhiều hội viên cho biết đang tập hợp hợp đồng, hóa đơn và các giấy tờ liên quan để xem xét phương án khởi kiện. Từ ngày 27/10, nhiều nhóm trên mạng xã hội được lập ra để trao đổi thông tin và tập hợp hồ sơ. Theo thông tin ghi nhận, nhóm tại Hà Nội có hơn 600 thành viên, còn nhóm tại TPHCM có gần 230 thành viên.

Không chỉ hội viên, một số nhân viên cũng phản ánh bị chậm trả lương và hoa hồng. Mới đây, anh B.K., PT tại California Fitness & Yoga Centers (TPHCM), đăng bài phản ánh tình trạng bị chậm trả lương, hoa hồng từ tháng 7 đến nay.

Anh K. cho hay công ty từng thông báo sẽ thanh toán lương, hoa hồng tồn đọng chậm nhất từ ngày 25/10. Tuy nhiên, sau đó, ban lãnh đạo chuỗi phòng tập lại thông tin chưa thể thực hiện cam kết do thủ tục liên quan tới khoản đầu tư kéo dài hơn dự kiến.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kế hoạch tái cấu trúc dòng tiền vẫn đang được triển khai nhằm duy trì hoạt động và xử lý các nghĩa vụ còn tồn đọng, đồng thời khẳng định nhà đầu tư không bỏ cuộc.

Dù vậy, với việc ồ ạt đóng cửa các chi nhánh, anh K. và các đồng nghiệp "như ngồi trên đống lửa" vì chưa nhận được tiền lương, trong khi phải tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại từ hội viên.

Theo danh sách do Bảo hiểm xã hội TPHCM công bố ngày 9/10, California Fitness & Yoga Centers chậm đóng hơn 9 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, liên quan 416 người lao động. Thời gian chậm đóng được ghi nhận là 7 tháng, tính đến hết tháng 9/2026.

Ngoài ra, Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California, chủ sở hữu chuỗi California Fitness & Yoga, cũng có tên trong danh sách nợ thuế của Thuế TPHCM với số tiền hơn 4,35 tỷ đồng, tính đến kỳ khóa sổ tháng 9.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều cơ sở California Fitness & Yoga tại Hà Nội, Nha Trang, Biên Hòa và Đà Nẵng cũng tạm ngừng hoạt động. Việc các phòng tập đột ngột đóng cửa khiến khách hàng mua thẻ dài hạn, đặc biệt là thẻ trọn đời, lo ngại về khả năng tiếp tục sử dụng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi.

Trước đó, ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập California Fitness & Yoga, đăng video xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác trên fanpage chính thức. Ông cam kết dừng phụ thu đối với một số lớp GroupX, yoga, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ khăn tập, nước uống và hỗ trợ đỗ xe. Lãnh đạo doanh nghiệp xin thêm 30 ngày để tái cấu trúc, dự kiến ngày 9/11 công bố phương án giải quyết cho các gói hội viên dài hạn. Đáng chú ý, chỉ sau vài ngày lên tiếng xin lỗi, nhiều chi nhánh bất ngờ đóng cửa khiến hội viên thêm lo lắng. Theo thông tin trên website, California Fitness & Yoga có các hạng thẻ Platinum, Premier, Iconic và Centuryon. Các gói phổ thông có mức phí khoảng 500.000-700.000 đồng mỗi tháng khi đóng trước cho thời hạn từ 1,5 đến 2 năm, trong khi các gói cao cấp có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.