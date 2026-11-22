PV GAS đặt mục tiêu đưa doanh thu từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm mới chiếm 25% tổng doanh thu vào năm 2030.

Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) đã công bố thông tin về định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 tại buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Đáng chú ý, PV GAS cho biết đang thúc đẩy đề án thử nghiệm sản xuất và cung cấp hydrogen xanh quy mô nhỏ, hướng tới mục tiêu sẵn sàng vận hành thử nghiệm vào ngày 31/12/2026.

Đây là một trong những bước đi của tổng công ty nhằm nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng sạch.

Mục tiêu 25% doanh thu đến từ công nghệ và sản phẩm mới

Hydrogen xanh là loại nhiên liệu được sản xuất thông qua quá trình điện phân nước sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Loại nhiên liệu này được xem là một trong những giải pháp tiềm năng nhằm giảm phát thải trong các lĩnh vực công nghiệp khó điện khí hóa.

Việc nghiên cứu hydrogen xanh cũng nằm trong định hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của PV GAS, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như khí tự nhiên, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, PV GAS đặt mục tiêu đưa doanh thu từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm mới chiếm khoảng 25% tổng doanh thu vào năm 2030.

Doanh nghiệp kỳ vọng các lĩnh vực mới sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và mở rộng dư địa phát triển trong những năm tới.

Bên cạnh đó, PV GAS cũng tập trung xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn, quy hoạch hạ tầng công nghiệp khí gắn với kế hoạch huy động, bố trí nguồn vốn đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa HĐTV Petrovietnam và PV GAS vừa qua.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các hoạt động triển khai trong năm 2026 đã mang lại giá trị làm lợi trên 229 tỷ đồng.

PV GAS đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế COSO ERM và ISO 31000 cũng như triển khai chuyển đổi hệ thống quản trị theo các nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Bảo đảm tăng trưởng 2 con số, sẵn sàng các dự án trọng điểm tiếp theo

Về hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, theo báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS cho biết tổng công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số so với năm 2025.

Tình hình tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, dòng tiền lành mạnh, các hệ số khả năng thanh toán ở mức an toàn cao, trong khi nợ quá hạn giảm mạnh so với đầu năm.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV Petrovietnam, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên PV GAS trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp và thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động, PV GAS đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, duy trì đà tăng trưởng, bảo toàn vốn và tạo nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm trong giai đoạn tiếp theo.

Về vai trò của PV GAS trong chiến lược phát triển chung, lãnh đạo Petrovietnam bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng tổng công ty tiếp tục phát huy vị thế là một trong những doanh nghiệp chủ lực của tập đoàn, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới và các lĩnh vực năng lượng sạch.

Thông qua chương trình giám sát chuyên đề, các nội dung trao đổi và định hướng của HĐTV Petrovietnam là cơ sở để PV GAS tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch hoạt động, tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của tổng công ty và Petrovietnam giai đoạn 2026-2030.