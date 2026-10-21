'Ông lớn' năng lượng Nhật Bản đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung LNG

Ông Atsuhiko Hirano, Giám đốc điều hành của Idemitsu cho biết: “Trung Đông sẽ vẫn là trụ cột của ngành dầu khí. Tuy nhiên, nhằm đa dạng hóa nguồn cung, chủ trương cơ bản của chúng tôi là mua LNG từ các khu vực ngoài Trung Đông”.

Hiện tại, việc nhập khẩu khí LNG của Nhật Bản chủ yếu do các công ty năng lượng như nhà sản xuất điện JERA và Tokyo Gas, cũng như các tập đoàn thương mại như Mitsubishi Corp. đảm nhiệm. Việc nhập khẩu LNG từ nhà máy lọc dầu Idemitsu sẽ giúp chuỗi cung ứng của nước này trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho đến nay, Idemitsu chủ yếu kinh doanh các loại nhiên liệu như xăng dầu và than đá tại Nhật Bản. Tập đoàn này đã phát triển các nguồn khí đốt tự nhiên ở Đông Nam Á và các khu vực khác, nhưng chỉ cung cấp cho thị trường nội địa.

Tháng 3, Idemitsu đã công bố khoản đầu tư 500 triệu USD vào MidOcean Energy, một công ty của Anh sở hữu danh mục đầu tư LNG. Tập đoàn Nhật Bản sẽ thu mua LNG từ các mỏ của MidOcean tại Canada, Australia, Nam Mỹ và các nơi khác, sau đó bán ra toàn cầu, bao gồm cả Nhật Bản.

Theo số liệu thương mại của Nhật Bản hồi tháng 1, LNG nhập khẩu từ Qatar có giá 92.000 yen (580 USD) mỗi tấn, của Canada có giá 95.000 yen, trong khi giá LNG của Australia là 89.000 yen.

Khi sử dụng làm nhiên liệu phát điện, LNG tạo ra lượng khí thải carbon dioxide (CO2) thấp hơn so với than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác. Nhu cầu đang tăng lên trên toàn thế giới khi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu điện năng tăng cao.

Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản dự báo nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ tăng 10% từ năm tài chính 2023 đến năm tài chính 2040, đạt mức 74 triệu tấn.

Idemitsu dự kiến sẽ bán khí LNG tại Nhật Bản cho các nhà sản xuất đang chuyển đổi từ than đá sang nhiên liệu hóa lỏng, và chủ yếu đáp ứng nhu cầu của các khách hàng hiện có. Công ty chưa đặt ra mục tiêu về khối lượng hoặc các chỉ số khác.

Các công ty dầu khí khác của Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh hoạt động khai thác LNG. Ông Yasuhiko Oshida, Chủ tịch của Eneos Xplora, một công ty con của Eneos Holdings cho biết, LNG là “một loại nhiên liệu chuyển tiếp khả thi” trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Eneos Xplora đang theo đuổi dự án LNG tại Papua New Guinea và dự kiến sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Cosmo Energy Holdings sẽ xem xét xây dựng một nhà máy điện chạy bằng LNG theo kế hoạch kinh doanh trung hạn công bố vào tháng 6.