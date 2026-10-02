'Ông lớn' lọc dầu Nghi Sơn nối lại nhập dầu thô Kuwait, báo lãi đậm trong 8 tháng

Thông tin trên được lãnh đạo lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chia sẻ với báo chí trong chuyến tham quan thực tế tại nhà máy ngày 2/10.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc NSRP, cho biết, sau những biến động về nguồn cung trong năm nay, nhà máy đang mở rộng danh mục nguyên liệu, nâng khả năng tiếp nhận và chế biến lên khoảng 10 loại dầu thô khác nhau.

Đáng chú ý, từ tháng 9/2026, NSRP đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait. Hiện Nghi Sơn bảo đảm khoảng 35-40% sản lượng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy NSRP, cho hay, chiến lược đa dạng hóa nguồn dầu thô đã được công ty chủ động triển khai từ cuối năm 2025 nhằm nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong vận hành.

Vào tháng 1/2026, NSRP đã chế biến thành công lô dầu thô từ nguồn cung ngoài Kuwait đầu tiên là Das Blend, với quy mô khoảng 1 triệu thùng. Lô dầu này cập cảng Nghi Sơn vào cuối tháng 12/2025 và được tiếp nhận, xử lý an toàn theo các tiêu chuẩn vận hành nghiêm ngặt của nhà máy.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh chia sẻ với báo chí về hoạt động của nhà máy. Ảnh: T.A

“Thành công này góp phần mở ra nền tảng quan trọng cho việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu trong dài hạn, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường, giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn nguyên liệu, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và hiệu quả kinh tế”, ông cho hay.

Theo ông Vinh, Kuwait vẫn là đối tác chiến lược lâu dài và là nhà cung cấp dầu thô quan trọng nhất của NSRP. Tuy nhiên, công ty đã triển khai cách tiếp cận linh hoạt hơn trong hoạt động thu mua, kết hợp giữa các nguồn cung truyền thống và các nguồn dầu thô thay thế phù hợp.

“Sau giai đoạn gián đoạn đầu năm, NSRP đã nối lại nhập khẩu dầu thô Kuwait từ tháng 9/2026 và các lô hàng tiếp theo đã được lên kế hoạch trong những tháng tới”, ông nói.

Ông Vinh cũng cho biết, 9 tháng năm 2026, nhà máy đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường. Trong quý IV này, NSRP dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, nâng tổng sản lượng cả năm lên trên 9,2 triệu tấn.

Hiện Nhà máy vận hành ở mức 125% công suất. Trong 4 tháng cuối năm, kế hoạch dầu thô được chốt trước khoảng 2 tháng. Nguồn dầu cho tháng 10 và 11 đã được chốt, còn kế hoạch cho tháng 12 đang được chuẩn bị.

Giá dầu thế giới biến động mạnh, NSRP lãi đậm

Cũng theo ông Vinh, thị trường dầu mỏ thế giới đã trải qua những biến động đáng kể trong năm 2026, đặc biệt sau các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Tính đến cuối tháng 8, giá dầu thô đầu vào bình quân của NSRP đã tăng khoảng 63% so với đầu năm. Ông nhấn mạnh, với quy mô vận hành hiện nay, cứ mỗi 10 USD/thùng tăng thêm của giá dầu thô, chi phí nguyên liệu của nhà máy có thể tăng khoảng 2,5 triệu USD/ngày.

NSRP ghi nhận khoản lãi sau thuế gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2026. Ảnh: T.A

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của nhà máy phụ thuộc chủ yếu vào biên lợi nhuận lọc dầu chứ không chỉ giá dầu thô. Nhờ tối ưu hóa nguồn dầu, vận hành hiệu quả và diễn biến tích cực của giá các sản phẩm, đặc biệt là nhóm nhiên liệu chưng cất, NSRP vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tích cực.

Theo đó, doanh thu 8 tháng năm 2026 ước đạt 185,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo NSRP, năm 2026 là năm đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương kể từ khi nhà máy vận hành thương mại vào cuối năm 2018.

Cùng với đó, khoảng 18.000 tỷ đồng được nộp ngân sách Nhà nước trong 8 tháng đầu năm nay.

“Hiệu quả vận hành và tài chính của NSRP đã cải thiện đáng kể trong năm 2026. Kết quả này đến từ việc duy trì công suất vận hành cao, biên lợi nhuận lọc dầu thuận lợi, tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và quản lý chặt chẽ chi phí cũng như dòng tiền của công ty”, ông Vinh giải thích.

Thời gian tới, chiến lược của NSRP là nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tối ưu hóa nhà máy, duy trì công suất cao và tích hợp sâu hơn với chuỗi hóa dầu.

Nhà máy đã chứng minh khả năng vận hành ở mức trên 120% công suất thiết kế và mục tiêu hiện nay là duy trì công suất nói trên trước kỳ bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần 2 năm 2027, đồng thời hướng tới các bước phát triển tiếp theo sau đó.

Song song đó, NSRP đang nghiên cứu các cơ hội trong lĩnh vực olefin, polymer, bitum, dầu nhờn và các chuỗi giá trị hóa dầu khác nhằm gia tăng giá trị từ các tài sản hiện hữu và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.