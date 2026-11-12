'Ông lớn' đứng sau thương vụ thâu tóm 1.000 nhà hàng tại châu Á

Theo nguồn tin từ Reuters, tập đoàn thực phẩm và bán lẻ Đài Loan (Trung Quốc) Uni-President Enterprises đang tiến gần tới thỏa thuận mua lại Jardine Restaurant Group (JRG) - doanh nghiệp vận hành chuỗi nhà hàng trực thuộc tập đoàn Jardine Matheson có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc). Thương vụ này có mức định giá dự kiến vào khoảng 400 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

THAM VỌNG TIẾP QUẢN 2 THƯƠNG HIỆU F&B LỚN

Các bên liên quan đang nỗ lực hoàn tất quá trình đàm phán để có thể chính thức ký kết thỏa thuận trước khi năm 2026 khép lại. Dù vậy, các điều khoản cuối cùng vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và khả năng giao dịch thành công chưa được bảo đảm tuyệt đối. Trước thông tin về thương vụ, phía Jardine Matheson từ chối đưa ra bình luận, trong khi Uni-President cũng chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ giới truyền thông.

Trước khi Uni-President nổi lên như ứng viên hàng đầu, thị trường từng ghi nhận sự quan tâm dành cho JRG từ quỹ đầu tư Carlyle Group và tập đoàn Yum China vào tháng 5/2026.

Tâm điểm của thương vụ trị giá 400 triệu USD này là mạng lưới vận hành quy mô lớn của JRG tại khu vực châu Á. Doanh nghiệp hiện trực tiếp quản lý khoảng 1.000 cửa hàng thuộc hai thương hiệu thức ăn nhanh toàn cầu là KFC và Pizza Hut trải dài tại các thị trường Hồng Kông, Macau, Myanmar, Đài Loan và Việt Nam, với đội ngũ nhân sự lên tới khoảng 25.000 người. Bên cạnh hai thương hiệu chủ lực, JRG còn sở hữu PHD, chuỗi cửa hàng pizza chuyên phục vụ phân khúc mua mang đi tại Hồng Kông.

Về hiệu quả tài chính, hoạt động kinh doanh của JRG tạo ra mức lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) ổn định từ 35 đến 40 triệu USD mỗi năm.

Đối với thị trường Việt Nam, giao dịch này không làm thay đổi quyền sở hữu thương hiệu toàn cầu của KFC và Pizza Hut, mà tập trung vào quyền vận hành hệ thống nhà hàng tại khu vực. Lịch sử đầu tư công bố từ JRG cho thấy tập đoàn này đã đặt chân vào mảng kinh doanh Pizza Hut tại Việt Nam từ năm 2005 với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 25%, trước khi nâng tỷ lệ nắm giữ lên 100% vào năm 2011. Cũng trong năm 2011, JRG mở rộng danh mục khi mua lại 25% cổ phần hoạt động của KFC Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai thương hiệu này đều duy trì độ phủ lớn tại thị trường nội địa. Vào tháng 6/2026, KFC Việt Nam chính thức cán mốc 250 nhà hàng khi khai trương địa điểm tại số 47 Hoàng Diệu 2, TP.HCM và đặt mục tiêu mở rộng lên 260 cửa hàng trong năm nay. Song song đó, theo dữ liệu tuyển dụng từ Pizza Hut Việt Nam, chuỗi thương hiệu này cũng đang vận hành mạng lưới khoảng 130 cửa hàng trên toàn quốc.

HỆ SINH THÁI TỶ USD

Đứng sau thương vụ thâu tóm tiềm năng này là Uni-President Enterprises, một trong những tập đoàn tiêu dùng và bán lẻ có quy mô lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc). Thành lập từ năm 1967 với xuất phát điểm là một nhà máy sản xuất bột mì, doanh nghiệp dưới sự điều hành hiện tại của Chủ tịch Lo Chih-hsien (Alex Lo) đã không ngừng mở rộng sang đa dạng các nhóm ngành thực phẩm và đồ uống. Cổ phiếu của tập đoàn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan từ năm 1987 với mã giao dịch 1216.

Danh mục sản phẩm cốt lõi của Uni-President bao phủ hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mì ăn liền, sữa, trà, cà phê đóng chai, nước trái cây, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, dầu ăn, nước tương và gia vị. Không dừng lại ở khâu sản xuất, tập đoàn đã xây dựng một chuỗi giá trị khép kín bao gồm phân phối, logistics, bao bì, bán lẻ và đầu tư tài chính. Trong hệ sinh thái bán lẻ của tập đoàn, công ty thành viên President Chain Store Corporation (PCSC) giữ vai trò nòng cốt khi vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Đài Loan, đồng thời tham gia kinh doanh chuỗi cà phê Starbucks tại thị trường này.

Chiến lược mở rộng của Uni-President ghi nhận nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) quy mô lớn trong những năm gần đây. Cuối tháng 6/2023, tập đoàn này hoàn tất việc mua lại 60% cổ phần của Carrefour tại Đài Loan, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% và tiếp quản toàn bộ hệ thống bán lẻ này. Sau khi thời hạn sử dụng thương hiệu Carrefour kết thúc vào tháng 7/2026, toàn bộ các đại siêu thị đã được chuyển đổi sang tên gọi Prosperity Plaza, trong khi các siêu thị vừa và nhỏ mang thương hiệu Uni-Prosperity.

Ở mảng thương mại điện tử, năm 2024, tập đoàn tiếp tục chi phối liên doanh quy mô 100 triệu USD với Yahoo tại Đài Loan với tỷ lệ nắm giữ 80% cổ phần.

Nền tảng tài chính vững mạnh là bệ phóng cho các thương vụ mở rộng của Uni-President. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt khoảng 672,9 tỷ Đài tệ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 19,63 tỷ Đài tệ (tương đương 597 triệu USD), giảm nhẹ 5,1% do áp lực từ chi phí hạt cà phê tăng cao và quá trình tái cơ cấu mảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2026.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm được thông qua ngày 5/11/2026 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 537 tỷ Đài tệ, lợi nhuận hoạt động đạt 31,05 tỷ Đài tệ. Đáng chú ý, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 21 tỷ Đài tệ, tăng 26,1% so với cùng kỳ và chính thức vượt qua mức lợi nhuận của cả năm 2025. Động lực tăng trưởng này đến từ mức tăng 8,5% doanh thu của mảng thực phẩm và lương thực, kết hợp cùng nguồn thu từ các khoản đầu tư tài chính của President Securities, bù đắp cho sự sụt giảm 22% ở mảng bao bì. Trong đó, riêng PCSC đóng góp 275,88 tỷ Đài tệ doanh thu và 9,29 tỷ Đài tệ lợi nhuận ròng nhờ hiệu quả từ hệ thống 7-Eleven, Starbucks, chuỗi chăm sóc sức khỏe Cosmed và hệ thống trạm xăng Smile.

Trước khi nhắm tới chuỗi nhà hàng của JRG, Uni-President đã có nền tảng hiện diện hơn 25 năm tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn chính thức thành lập Công ty TNHH Uni-President Việt Nam vào năm 1999 với nhà máy đầu tiên đặt tại Khu công nghiệp Sóng Thần II, tỉnh Bình Dương, tập trung vào các lĩnh vực thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, bột mì, mì ăn liền và đồ uống. Theo thông tin công bố trên diễn đàn doanh nghiệp của VCCI, sau 17 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển mạng lưới lên 6 cơ sở sản xuất trải dài tại Bình Dương, Tiền Giang, Ninh Thuận, Quảng Nam và Hưng Yên.

Bên cạnh hoạt động tự đầu tư mở rộng nhà máy, Uni-President cũng từng ghi dấu ấn qua thương vụ M&A trong ngành nước giải khát nội địa với Công ty cổ phần Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco. Bắt đầu mua 15% cổ phần Tribeco từ năm 2007 để trở thành cổ đông lớn bên cạnh Kinh Đô, tập đoàn Đài Loan này đã từng bước gia tăng ảnh hưởng khi doanh nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn tái cơ cấu do khó khăn tài chính. Đến cuối năm 2011, Uni-President nâng tỷ lệ sở hữu tại Tribeco lên khoảng 43,6%, đồng thời thâu tóm 100% vốn tại nhà máy Tribeco Bình Dương, hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất tại thị trường Việt Nam.