Ông lớn đứng sau PUBG PC: Từ startup 19 năm tuổi đến đế chế game tỷ đô bị tẩy chay tại Việt Nam

Đế chế phía sau “gà đẻ trứng vàng” PUBG PC

Cái tên Krafton liên tục được cộng đồng game Việt Nam nhắc đến gần đây sau những tranh cãi liên quan đến giải đấu mang tính giải trí PUBG Asia Stars 2026. Ngày 23/9, Krafton công bố kết quả điều tra sự cố tại giải đấu và đưa ra hình thức xử lý đối với hai tuyển thủ Việt Nam Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu). Hai tuyển thủ bị cấm vĩnh viễn tại các giải đấu PUBG trên toàn cầu.

Vụ việc nhanh chóng tạo phản ứng trong cộng đồng PUBG PC Việt Nam, với một số streamer, tuyển thủ và hệ thống quán nét có động thái xóa vĩnh viên game này khỏi máy.

Đằng sau tựa game đang chịu làn sóng phản ứng tẩy chay từ người dùng Việt là Krafton, tập đoàn game Hàn Quốc được hình thành từ startup với tên gọi Bluehole.

Theo thông tin trên webite của doanh nghiệp, Bluehole thành lập năm 2007. Những ngày mới khởi sự, Bluehole tập trung phát triển game trực tuyến, trong đó có tựa game TERA. Sau đó, bước ngoặt lớn nhất đã đến với sự xuất hiện của PUBG: Battlegrounds (ở Việt Nam thường được biết đến với tên gọi PUBG PC).

PUBG: Battlegrounds ra mắt trên Steam dưới dạng Early Access vào tháng 3/2017 và nhanh chóng tạo ra cơn sốt nhờ trải nghiệm sinh tồn có tính cạnh tranh cao. Chỉ sau khoảng 3 tháng, trò chơi bán hơn 4 triệu bản; đến tháng 9 cùng năm, trò chơi đã bán hơn 10 triệu bản. PUBG cũng liên tục phá các kỷ lục về lượng người chơi đồng thời trên Steam, từ hơn 1,3 triệu người vào tháng 9 lên hơn 2 triệu vào tháng 10/2017.

Thành công của trò chơi tạo nền tảng để Bluehole mở rộng quy mô, xây dựng hệ thống studio và sau đó đổi tên thành Krafton vào 11/2018, lên sàn chứng khoán Hàn Quốc KOSPI vào tháng 8/2021.

Hiện Krafton quản lý nhiều studio về game, trong đó có PUBG Studios, Bluehole Studio, Striking Distance Studios, Unknown Worlds và các đơn vị phát triển những sản phẩm mới như inZOI.

Tuy nhiên, PUBG vẫn là tài sản quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp.

Theo báo cáo ESG 2024 của Krafton, đến tháng 3/2025, PUBG: Battlegrounds trên PC và console đã có 217,5 triệu người chơi lũy kế. Tập đoàn cho biết tăng trưởng trong năm 2024 tiếp tục được thúc đẩy bởi sức mạnh của các tài sản trí tuệ liên quan đến PUBG.

Năm 2024, Krafton đạt doanh thu 2.709 tỷ won, tăng 41,8% so với năm trước. Lợi nhuận đạt 1.182 tỷ won, tăng 54%, trong khi lợi nhuận ròng lên 1.302 tỷ won, tăng 119%. Đây là năm công ty lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động.

Ảnh: Krafton

Sang năm 2025, quy mô Krafton tiếp tục được mở rộng. Theo số liệu công bố trên website, doanh thu doanh nghiệp đạt 3.326 tỷ won, tăng gần 23% so với năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của công ty giảm tới hơn 40%, còn hơn 733 tỷ won, do chi phí vận hàng và các chi phí khác tăng cao.

Cũng theo báo cáo của Krafton, dù trụ sở đặt tại Hàn Quốc nhưng doanh nghiệp có mức độ quốc tế hóa rất cao.

Báo cáo ESG 2024 cho biết 93% doanh thu Krafton đến từ thị trường nước ngoài. Đến cuối năm 2024, dịch vụ phát hành game của tập đoàn đã mở rộng tới hơn 242 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.000 nhân sự phụ trách trên toàn cầu. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mà Krafton triển khai hoạt động ở quốc tế, cùng với Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

Theo News1 dẫn dữ liệu từ Esports Charts, tại Esports World Cup năm nay, nội dung PUBG có tới 45,7% tổng thời gian xem đến từ các kênh tiếng Việt. Con số này cho thấy cộng đồng Việt Nam có mức độ quan tâm đáng kể tới PUBG esports, dù chưa có dữ liệu công khai để xác định Việt Nam đóng góp bao nhiêu vào doanh thu của Krafton.

Hai nhân vật đặt nền móng cho đế chế PUBG

Nếu PUBG: Battlegrounds là sản phẩm đưa Krafton vươn ra thế giới, thì người đặt những viên gạch đầu tiên cho doanh nghiệp này là ông Chang Byung-gyu.

Ông Chang là doanh nhân công nghệ Hàn Quốc, đồng sáng lập Bluehole năm 2007 và hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Krafton. Hồ sơ quản trị của doanh nghiệp cho biết ông từng học khoa học máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, đồng thời có quá trình hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp trước khi thành lập Bluehole.

Krafton mô tả ông là một doanh nhân công nghệ thuộc thế hệ startup đầu tiên của Hàn Quốc, từng nhiều lần khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Trước Bluehole, Chang Byung-gyu từng đồng sáng lập công ty Internet Neowiz và thành lập công ty tìm kiếm 1noon.

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Năm 2007, ông thành lập Bluehole, sau này đổi tên thành Krafton. Tuy nhiên, Chang Byung-gyu không phải người trực tiếp phát triển PUBG: Battlegrounds. Nhân vật gắn với quá trình sản xuất và vận hành trò chơi là Kim Chang-han.

Kim Chang-han từng là CEO của PUBG Corporation, nhà phát triển tựa game PUBG: Battlegrounds. Ông trở thành CEO Krafton năm 2020 và duy trị vị trí đó đến hiện tại.

Vì vậy, nếu Chang Byung-gyu là người đặt nền móng cho doanh nghiệp thì Kim Chang-han là một trong những nhân vật trực tiếp gắn với việc biến PUBG: Battlegrounds thành sản phẩm chủ lực.

Tại thời điểm cuối năm 2024, theo báo cáo từ Krafton, công ty có gần 48 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Ông Chang Byung-gyu là cổ đông lớn nhất, nắm hơn 7,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,89% cổ phần. Xếp sau ông Chang là Image Frame Investment (HK)- công ty con của Tencent (Trung Quốc) với tỷ lệ 13,86%, tương ứng hơn 6,6 triệu cổ phiếu. Quỹ hưu trí Hàn Quốc (NPS) nắm 3,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,68%.

Theo bảng xếp hạng Steam công bố, PUBG: Battlegrounds là game miễn phí, hiện xếp hạng 8 toàn cầu. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng từ vụ việc gần đây liên quan đến hai tuyển thủ Việt Nam, thứ hạng của game đã giảm 6 bậc so với tuần trước.