Ông lớn công nghệ thắng kiện, được đền bù... 2 USD

Qualcomm cho biết hãng hài lòng với phán quyết hiện tại của bồi thẩm đoàn. Ảnh: Android Authority.

"Ông lớn" vi xử lý Qualcomm vừa giành được một phần thắng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài với Arm - công ty cung cấp kiến trúc xử lý được sử dụng rộng rãi trong ngành bán dẫn.

Tuy nhiên, khoản bồi thường mà Qualcomm nhận được chỉ là 2 USD, tương đương 1 USD cho mỗi nội dung khiếu kiện được chấp thuận. Dù số tiền bồi thường rất nhỏ, kết quả này có thể ảnh hưởng đến những tranh chấp lớn hơn giữa hai doanh nghiệp.

Bồi thẩm đoàn xác định Arm không thực hiện đầy đủ cam kết cung cấp bản vá phần mềm và công cụ hỗ trợ Qualcomm. Đây là các thành phần hỗ trợ quá trình phát triển vi xử lý, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động thiết kế chip.

Bồi thẩm đoàn cũng chấp thuận cáo buộc Arm cố ý gây ảnh hưởng đến thỏa thuận kinh doanh chip giữa Qualcomm và Meta. Qualcomm cho rằng Arm đã tiết lộ thông tin về tranh chấp cấp phép cho truyền thông vào năm 2024, khiến quá trình đàm phán giữa hai bên bị ảnh hưởng.

Qualcomm là hãng đứng sau vi xử lý Snapdragon nằm trong hầu hết smartphone Android. Ảnh: Qualcomm.

Tuy nhiên, kết quả không hoàn toàn nghiêng về Qualcomm. Bồi thẩm đoàn đứng về phía Arm trong 5 nội dung khiếu kiện khác. Khoản bồi thường 2 USD chỉ mang tính tượng trưng cho 2 nội dung Qualcomm thắng kiện, không phản ánh toàn bộ thiệt hại mà hãng cho rằng mình phải chịu.

Ở chiều ngược lại, Arm nhấn mạnh bồi thẩm đoàn đã bác bỏ phần lớn các cáo buộc. Công ty cho rằng mức bồi thường chỉ 2 USD củng cố lập luận của mình và khẳng định hãng đã hành động thiện chí trong quan hệ cấp phép công nghệ.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở những vấn đề chưa được giải quyết sau phiên xét xử. Thẩm phán liên bang sẽ xem xét một số tranh chấp liên quan đến hợp đồng giữa hai bên. Trong đó, điều khoản cho phép Qualcomm ngừng trả phí bản quyền cho Arm trong tối đa 5 năm có thể trở thành yếu tố quyết định.

Nếu thẩm phán chấp thuận lập luận của Qualcomm, Arm có nguy cơ mất khoản doanh thu bản quyền trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới là khả năng đang được xem xét.

Mâu thuẫn giữa hai công ty bắt nguồn từ thương vụ Qualcomm mua lại Nuvia vào năm 2021. Nuvia phát triển công nghệ CPU tùy chỉnh dựa trên kiến trúc Arm.

Sau thương vụ, hai bên tranh cãi về quyền sử dụng công nghệ. Năm 2022, Arm kiện Qualcomm vì cho rằng hãng vi phạm thỏa thuận cấp phép. Đến năm 2024, Qualcomm giành được phần thắng trong phiên tòa liên quan.

Kết quả cuối cùng có thể tác động đến cách các hãng bán dẫn đàm phán quyền sử dụng kiến trúc xử lý và tính phí bản quyền. Nếu Qualcomm được miễn phí trong một thời gian dài, hãng có thể giảm chi phí phát triển chip. Ngược lại, Arm sẽ phải đối mặt với nguy cơ hụt nguồn thu đáng kể.

Dù vậy, chưa thể kết luận tranh chấp này sẽ khiến giá chip hoặc smartphone giảm. Tác động thực tế còn phụ thuộc vào phán quyết tiếp theo của tòa án.