Ông lớn bất động sản xứ Nghệ được xem xét gia hạn dự án resort ven biển Cửa Lò

Ngày 23/9 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 707).

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 707 đã thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chủ trương gia hạn dự án Khu resort Bắc Đảo Lan Châu, phường Cửa Lò.

Trường hợp được đồng ý, lưu ý việc yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch 1/500 theo hướng phát triển khu du lịch chất lượng cao, sinh thái, hài hòa với cảnh quan và không gian ven biển, tạo điểm nhấn kiến trúc, tương xứng với vị trí chiến lược của khu đất; đồng thời, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, mật độ xây dựng; có cam kết cụ thể về tiến độ, nguồn lực, lộ trình triển khai bảo đảm hoàn thành dự án.

Vào tháng 10/2022, CTCP Golden City đã tổ chức động thổ Khu resort Bắc Đảo Lan Châu tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (nay là phường Cửa Lò, Nghệ An). Dự án nằm trên mặt đường Bình Minh, ngay cạnh bãi biển Cửa Lò, cách trung tâm TP Vinh cũ khoảng 16 km.

Dự án có quy mô gần 10 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, tính chất là quần thể vui chơi - giải trí - văn hóa và nghỉ dưỡng. Hạng mục chính của dự án là các công trình bungalow, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng ven biển, bar, khu thể thao...

Thông tin thêm từ Báo Nghệ An, Khu resort Bắc Đảo Lan Châu được chấp thuận đầu tư từ năm 2016, ban đầu dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2019. Đầu năm 2020, dự án được gia hạn thời gian hoàn thành đến quý IV/2022, song đến nay vẫn chưa đáp ứng tiến độ.

Khu resort Bắc Đảo Lan Châu (màu đỏ) của Golden City nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hoàng Huy).

Golden City tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển Golf Hà Nội được thành lập tháng 9/2007. Doanh nghiệp có địa chỉ tại tòa nhà Golden City, phường Thành Vinh, Nghệ An, tính đến cuối năm 2025 có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là ông Hồ Văn Giang.

Tại Nghệ An, Golden City là một doanh nghiệp có tên tuổi, hoạt động chủ yếu trong mảng bất động sản, nghỉ dưỡng và thương mại điện tử.

Trên địa bàn phường Hà Huy Tập và xã Nghi Phú, thuộc TP Vinh (cũ), Golden City được biết đến với chuỗi dự án nhà ở gồm Golden City 1, 2, 3, 6A. Đồng thời là chủ đầu tư tòa nhà Golden City trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong mảng nghỉ dưỡng, Golden City đang đầu tư loạt dự án ở Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Khu resort Bắc Đảo Lan Châu được doanh nghiệp giới thiệu có tên thương mại là Golden Wind Resort & Hotel Cửa Lò, dự kiến có 72 căn bungalow, 26 căn biệt thự nghỉ dưỡng mặt đường Bình Minh hướng ra biển, 3 khối khách sạn nghỉ dưỡng quy mô 500 phòng.

Tại Quảng Trị, doanh nghiệp có dự án Golden Paradise Resort & Hotel Quảng Bình (hơn 8,5 ha), nằm trên mặt đường Võ Nguyên Giáp, cạnh Quảng trường biển Bảo Ninh, thuộc TP Đồng Hới cũ.

Tại Quảng Ngãi, đơn vị này sở hữu dự án Golden Sun Hotel Hotel - Măng Đen (4.000 m2). Tại Đà Lạt có dự án Golden Sun Hotel - Dalat (5.000 m2).

Vào năm 2022, Golden City từng đề xuất thực hiện Tổ hợp sân golf và du lịch nghỉ dưỡng, quy mô 90 ha tại Lạc Dương cũ, Lâm Đồng với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.594,5 tỷ đồng.

Đến năm 2023, CTCP Golden City - CKV (doanh nghiệp do Golden City vàTổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam góp vốn thành lập) đã đăng ký thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí Night Paradise Nhơn Hội tại TP Quy Nhơn, Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Dự án này có quy mô 7,7 ha, tổng mức đầu tư 465 tỷ đồng.