Ông Loic Faussier thôi nhiệm, bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK

Ngày 2/11/2026, HĐQT Ngân hàng SACOMBANK vừa ban hành một số Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo Nghị quyết, SACOMBANK công bố thông tin thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Faussier Loic Michel Marc từ ngày 2/11/2026, tức chỉ 4 tháng sau khi vị này được chính thức bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SACOMBANK kể từ tháng 7/2026.

Sau khi thôi nhiệm, ông Loic Faussier sẽ tiếp tục đồng hành với SACOMBANK trên cương vị cố vấn cấp cao HDDQT kể từ 2/11/2026.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972, có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn trên thị trường quốc tế cũng như Việt Nam như Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc VIB, Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.

Gia nhập SACOMBANK từ tháng 3/2026, ông Loic Faussier lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó TGĐ, rồi Quyền Tổng Giám đốc, trước khi chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc từ tháng 7/2026.

Cùng ngày 2/11/2026, SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền TGĐ SACOMBANK từ 2/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK hồi tháng 12/2025, bà Kiều Anh từng có có 18 năm công tác tại VPBank, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực.

Giai đoạn 2023-2025, bà Kiều Anh công tác tại LPBank và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Ban điều hành và Phó Tổng Giám đốc. Bà cũng từng tham gia HĐQT tại CTCP Chứng khoán LPBank và Công ty Quản lý Quỹ LPB.