Ông Lee Young-jin (thứ 4, bên trái sang) được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Theo đó, ông Lee Young-jin (người Hàn Quốc), cựu trợ lý Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo giai đoạn 2017 - 2022 được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

Ông trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn, đồng thời phối hợp với đội ngũ trợ lý hiện tại của câu lạc bộ để triển khai kế hoạch huấn luyện và chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Tại buổi họp báo, Huấn luyện viên trưởng Lee Young-jin bày tỏ hy vọng cùng Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng chinh phục những mục tiêu cao hơn, không chỉ dừng lại ở chỉ tiêu Top 5 V.League 2026/2027.

Đồng thời ông mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, cổ vũ của người hâm mộ trong chặng đường phía trước, đặc biệt là ở cuộc tiếp đón Ninh Bình FC vào ngày 22/11.

Cùng với việc giới thiệu tân huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tiếp tục kiện toàn bộ máy chuyên môn với sự đồng hành của ông Lê Đức Tuấn trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật.