Ông Lee Young-jin làm HLV Đà Nẵng thay Lê Đức Tuấn

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, SHB Đà Nẵng lựa chọn ông Lee Young-jin thay thế đồng nghiệp Lê Đức Tuấn cho vai trò huấn luyện viên trưởng. Quyết định này được đưa ra sau khi Đà Nẵng để thua đội cuối bảng Trường Tươi Đồng Nai với tỉ số 0-1. Sau 7 vòng đấu, Đà Nẵng có được 9 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League.

Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không chia tay đội Đà Nẵng. Nhà cầm quân này chuyển sang đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chuyển đến Đà Nẵng từ giữa mùa giải 2024-2025 sau nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội. Tại đây, cựu tuyển thủ quốc gia giúp đội chủ sân Chi Lăng trụ hạng thần kỳ ở mùa giải gần nhất dù chỉ giành đúng 4 điểm sau lượt đi.

Ông Lee Young-jin gia nhập Đà Nẵng.

Ông Lee Young-jin thường được biết đến với vai trò trợ lý của HLV Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam và tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2018-2023. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng về chuyên môn chiến thuật, mang đến nhiều thành công cùng HLV Park Hang Seo.

Thời gian vừa qua, HLV Lee Young-jin không làm việc cho đội bóng nào. Lần gần nhất nhà cầm quân này trực tiếp dẫn dắt một đội bóng đã cách đây 10 năm. Ở mùa giải 2016, HLV Lee Young-jin làm việc cho Daegu FC. Đội bóng này đạt danh hiệu Á quân K.League 2 và giành quyền thăng hạng. Ông Lee từng dẫn dắt Seoul FC cách đây 20 năm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kì vọng sẽ cải thiện tinh thần thi đấu, khả năng phòng ngự cho SHB Đà Nẵng và giúp đội bóng này trụ hạng an toàn. Rất khó để đòi hỏi một nhà cầm quân đã lớn tuổi như ông Lee Young-jin có thể mang đến một lối chơi hoa mỹ, hiện đại.